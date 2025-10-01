Dreame, Henüz Tek Bir Otomobil Üretmeden 2,1 Milyar Dolarlık Sipariş Aldı

Ev aletleriyle tanınan Dreame, otomotiv sektörüne adım attı. Henüz tek bir araç üretmeden 22 ülkeden 2,1 milyar dolarlık sipariş aldığı öne sürüldü.

Çin merkezli Dreame, ev aletlerinden sonra şimdi de lüks elektrikli otomobil pazarına girmeye hazırlanıyor. Şirket, ilk iş ortakları toplantısında 22 ülkeden gelen siparişlerle toplamda 2,1 milyar dolar değerinde ön anlaşma sağladı.

Henüz üretim aşamasında olmayan ilk modeller, Bugatti benzeri agresif bir spor otomobil ve büyük bir SUV olacak. SUV modeli 3,2 metrelik dingil mesafesi, dört elektrik motoru, arka yönlendirmeli süspansiyon ve isteğe bağlı benzinli menzil artırıcı ile donatılacak.

Araçların bataryası, 100 kWh Cell-to-Pack yapıda olacak. Dreame’in patentlediğini iddia ettiği 7 özel tasarım detayı da var. Ancak bazı uzmanlar, bu patentlerin özgünlüğü konusunda şüpheli yaklaşıyor.

Dreame, üretim tesisini Almanya'da kurmayı planlıyor. Henüz yollarda tek bir aracı olmasa da, şirket büyük bir vizyonla pazara giriyor. Bu iddialı girişimin hayal mi, devrim mi olacağını zaman gösterecek.