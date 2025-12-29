Dreame, Kısa Sürede Tüm Evin Havasını Temizleyen PM Neo Hava Temizleyicisini Tanıtttı

Dreame, PM Neo ismini verdiği akıllı hava temizleme cihazını tanıttı. Cihaz, kısa sürede tüm evinizin havasını tertemiz hâle getirebiliyor.

Özellikle gelişmiş robot süpürgeleriyle tanıdığımız Dreame, farklı kategorilerde ürünlerle de karşımıza çıkmayı başaran bir markaydı. Hatta araba bile geliştiriyordu. Şimdi ise şirket, görenlerin evinde olsun isteyeceği PM Neo ismini verdiği yepyeni bir hava temizleyici modeli tanıttı.

Dreame’in yeni PM Neo hava cihazı, tüm ev kullanımı için tasarlanan uzun vadeli formaldehit giderme odaklı akıllı bir hava temizleme sistemi olarak karşımıza çıkıyor. İddialı bir cihaz olması nedeniyle de fiyatı öyle çok ucuz değil.

Dreame PM Neo hava temizleyici neler sunuyor?

PM Neo, formaldehiti su buharı ve karbondioksite ayrıştıran şirketin kendi katalitik formaldehit ayrıştırma teknolojisine sahip. u yaklaşım, ikincil kirliliği önler ve sık filtre değiştirme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Dreame, arıtıcının %99,24'e kadar formaldehiti giderebildiğini ve bir saatlik çalışmanın 130 kilogramdan fazla aktif karbonun adsorpsiyon kapasitesine eş değer olduğunu belirtmiş.

Sistem yüksek konsantrasyonlu hem de uzun süreli düşük salınımlı ortamlarda sürekli formaldehit parçalanmasını destekleyen özel bir katalitik filtreyle kullanıcıya sunuluyor. Bunlara ek olarak mobilya ve evdeki diğer ürünlerden kaynaklanan emisyonları 10-15 yıla kadar işleme yeteneğine de sahip. Cihazda temizleme için altı aşamalı sistem var. Bunlar saç ve toz için yüksek yoğunluklu bir ağ, 0,1 mikron kadar küçük parçacıklar için H13 filtresi, sütunlu aktif karbon tabakası, formaldehit ayrıştırma filtresi ve UVC ışığı ile yüksek konsantrasyonlu plazma kullanılarak yapılan çift sterilizasyon.

Sistemin iç mekan hava kalitesine bağlı olarak jet ve difüzyon hava akışı modları arasında geçiş yapan akıllı çift hava kanalı tasarımıyla donatıldığını da belirtelim. saatte 300 metreküpe kadar temiz hava çıkışı sağlar ve 100 metrekarelik bir odanın havasını yaklaşık 20 dakikada tertemiz hâle getirebiliyor. 157 metrekareye kadar kapsama alanı olduğunu ve maksimum hava akış mesafesinin 10 metre olduğunu belirtelim. Mobil uygulama, uzaktan kumanda, sesli komut ve cihaz içi arayüz gibi yollarla kontrol edilebilen Dreame PM Neo, 455 dolara Çin’de satışa sunuldu.