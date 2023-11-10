Robot süpürgeleriyle büyük beğeni toplayan Dreame'nin kablosuz dikey süpürgesi R10 Pro'ya yakından göz atalım.

Evde temizliği pratik hale getiren ürünlerden biri de kesinlikle kablosuz dikey süpürgeler. Robot süpürgelerin ulaşamadığı köşelere, koltuklara ya da mobilya altlarına rahatlıkla ulaşabilen dikey süpürgeler, aynı zamanda kablosuz ve hafif oldukları için süpürge yapmayı zahmetli bir iş olmaktan çıkarıp pratik bir iş haline getiriyorlar.

Dreame R10 Pro da bu konuda oldukça başarılı bir ürün. Yalnızca 1.65 kg ağırlığında olan Dreame R10 Pro, bu yönüyle oldukça memnun edici. Ayrıca kutudan çıkan başlıklarıyla farklı zeminlerde ve alanlarda da temizlik kolay hale geliyor. Robot süpürgelerini yakından tanıdığımız Dreame'nin kablosuz dikey süpürgesi R10 Pro'nun tüm detaylarına gelin birlikte göz atalım.

65 dakika kesintisiz temizlik

Dreame R10 Pro, 150 AW emiş gücü, sızdırmaz toz filtreleme, değiştirilebilir çoklu yüzey başlığı, yumuşak fırçalı başlığı ve aksesuarlarının yanında ona güç veren 7x3,000mAh bataryası ile 65 dakikaya kadar kesintisiz temizlik sunuyor. Bu da eğer çok büyük bir evde yaşamıyorsanız, tek seferde tüm evi ''dip köşe'' temizleyebileceğiniz anlamına geliyor.

R10 Pro, başlığındaki LED ışıklar sayesinde kıyıda köşede kalmış tüm kir ve tozları gözden kaçırmadan temizlemenizi sağlıyor. Ayrıca farklı başlıklarla gelmesi de tüm zeminlerde ve ortamlarda temizliği kolaylaştırıyor. Ayrııca performansı da artırıyor.

Çoklu yüzey başlığı ile halı ve yumuşak zeminlerde mükemmel sonuçlar alırken yumuşak rulo fırça ise sert zeminlerdeki kiri, tozu ve saçları temizleyecek şekilde ayarlanabiliyor. Ayrıca ulaşılması zor yerleri temizlemek için bükülebilir, ince aralık başlığını kullanabilir, bilgisayar klavyeniz için geniş başlığı kullanabilir, motorlu mini fırça ile döşemelerinizi, halınızı ve yatağınızı temizleyebilirsiniz.

Dreame R10 Pro'nun teknik özellikleri

Nominal Güç: 425 W

Emiş Gücü: 150AW

Emiş Basıncı: 20kPa

Pil Kapasitesi: 7 x 3,000mAh

Maksimum Çalışma Süresi: 65 dakika

Ağırlık: 1.65 kg

Şarj Süresi: Yaklaşık 3,5 - 4 saat

Toz Haznesi Kapasitesi: 0.6 L

Eğer temizliği pratik hale getirecek ve evinizin her köşesinde detaylı temizlik yapmanıza yardıım edecek bir kablosuz dikey süpürge arıyorsanız, 30 Kasım'a kadar yaklaşık bin TL indirimle 9.990 TL'ye satışta olan Dreame R10 Pro'yu buraya tıklayarak Hepsiburada üzerinden satın alabilirsiniz.