Drift Tarihine Adını Altın Harflerle Yazdırmış 10 Efsane Otomobil!

Japonya'nın virajlı dağ yollarından Hollywood setlerine uzanan drift kültürünün başrol oyuncularını sıraladık. Tokyo Drift efsanelerinden pistlerin krallarına kadar, drift tarihinin en önemli 10 otomobili ve teknik özelliklerini bu içerikte derledik. İşte yanlamanın kitabını yazan o ikonik modeller!

Drift, sadece bir otomobil sporu değil, aynı zamanda bir yaşam tarzı ve otomobil kontrolünün zirve noktasıdır. Japonya'nın virajlı dağ yollarında doğan bu kültür, zamanla tüm dünyayı etkisi altına aldı ve beyaz perdeye kadar taşındı.

Elbette bu kültürün başrolünde, sürücüsünün yeteneklerine anında cevap veren, arkadan itişli ve yüksek performanslı makineler var. Fast & Furious: Tokyo Drift gibi filmlerle hayatımıza giren ve posterlerimizi süsleyen, drift tarihinin en ikonik 10 otomobilini sizler için bir araya getirdik.

İşte asfaltı ağlatan makineler: Drift dünyasının kralları

Drift denince akla gelen ilk kriter şüphesiz arkadan itiş sistemi ve dengeli bir şasi yapısıdır. Listemizdeki araçlar, sadece teknik verileriyle değil, yarattıkları kültürle de bu sporun temel taşlarını oluşturuyor. Hazırsanız gaza basıyoruz!

Toyota Sprinter Trueno (AE86)

Driftin "Mona Lisa"sı olmasa da kesinlikle "Kutsal Kâse"si diyebiliriz. Keiichi Tsuchiya yani "Drift King"in ellerinde efsaneleşen ve Initial D animesiyle ölümsüzleşen AE86, hafif şasisi ve yüksek devir çeviren motoruyla bir ikon. Hachi-Roku (86) lakabıyla bilinen araç, gücün her şey olmadığını, dengenin ne kadar önemli olduğunu tüm dünyaya kanıtladı.

Nissan Silvia S15

Nissan'ın "S şasili" ailesinin son ve en yakışıklı üyesi. Fast & Furious: Tokyo Drift filminde "Mona Lisa" olarak karşımıza çıkan bu araç, driftçiler için adeta bir tuval gibidir. SR20DET motorunun modifikasyona olan inanılmaz yatkınlığı ve mükemmel ağırlık dağılımı, onu pistlerin vazgeçilmezi yapıyor.

Mazda RX-7 (FD)

Wankel motoru çığlıklarını duyar gibiyiz. Sıradışı motor yapısı, kusursuz tasarımı ve inanılmaz dengesiyle RX-7, drift dünyasının en özel makinelerinden biri. Yüksek devirlerdeki gaz tepkisi, sürücüye viraj içinde muazzam bir kontrol imkânı sağlıyor. Ancak bu güzelliğin bakımı biraz zahmetli olabilir.

Nissan Skyline R34 (RWD dönüşüm versiyonları)

"Godzilla" lakabıyla bilinen GT-R aslında dört çekerdir ancak drift dünyasında genellikle arkadan itişe (RWD) çevrilmiş versiyonları veya GTS-T modelleri kullanılır. Uzun şasisi sayesinde yüksek hızlarda yapılan driftlerde inanılmaz bir stabilite sunar. RB26 motorun sesi ise başlı başına bir senfoni.

Toyota Supra (MK4)

Efsanevi 2JZ motoruyla tanışın. Dayanıklılığıyla bilinen bu motor bloğu, binlerce beygir gücüne kadar modifiye edilebilir. Supra, belki biraz ağırdır ama kaputunun altındaki güç sayesinde lastikleri saniyeler içinde yok edebilir. Düzlüklerdeki hızını virajlara taşıdığında durdurulamaz bir güce dönüşüyor.

Nissan 350Z

Tokyo Drift'te "DK"in (Drift King) tercihi olan 350Z, modern drift otomobillerinin öncülerindendir. V6 motorunun torku, atmosferik yapısına rağmen alt devirlerde bile aracı yanlatmaya yeter. Kısa dingil mesafesi, aracı viraj geçişlerinde oldukça çevik kılar.

BMW M3 (E36 / E46) (M5 E60)

Listeyi Japonlardan biraz kurtarıp Alman mühendisliğine geçelim. BMW M3, özellikle E36 ve E46 kasalarıyla Avrupa drift sahnesinin kralıdır. Stok hâliyle bile drifte hazır olan bu araçlar, dengeli şasileri ve atmosferik motorlarının gaz tepkisiyle sürücüyü yormadan yanlamayı mümkün kılar. Bu serinin Türkiye'deki öncüsü hiç şüphesiz Harun Taştan'dır.

Ünlü fenomenin unutulmaz videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Nissan 180SX / 240SX

Açılıp kapanan farlarıyla gönüllerde taht kuran bir başka S-şasi efsanesi. Genellikle başlangıç ve orta seviye driftçilerin favorisidir çünkü parçası boldur ve modifiye etmesi nispeten kolaydır. Silvialar ile birçok ortak parça kullanması onu "Lego" gibi kişiselleştirilebilir kılar.

Toyota Chaser (JZX100)

"Büyük sedanla drift olmaz" diyenleri utandıran model. Aile babası görünümlü bu canavar, kaputunun altında Supra ile aynı genleri (1JZ motoru) taşır. Uzun dingil mesafesi sayesinde drift açısını korumak çok daha kolaydır. Hem konforlu hem de agresif olmayı başarabilen nadir araçlardandır.

Ford Mustang

Amerikan kası olmadan bu liste tamamlanamazdı. Özellikle Vaughn Gittin Jr. gibi pilotlar sayesinde Mustang, sadece düzlük arabası olmadığını kanıtladı. Yüksek torklu V8 motoru, lastikleri adeta parçalamak için yaratılmıştır. Japon rakiplerine göre daha ağır olsa da gücüyle bu açığı kapatır.

Bu listedeki otomobillerin her biri, drift tarihinin bir dönemine damga vurdu. Kimi hafifliğiyle, kimi motor gücüyle, kimi ise sadece ikonik tasarımıyla efsaneleşti.

Peki sizin favori drift otomobiliniz hangisi? "Benim favorim listede yok" diyorsanız yorumlarda buluşalım!

Not: Uyarımızı yapmadan bitirmeyelim. Drift, herkese açık alanda yapılacak bir spor değildir. Lütfen şehir merkezlerinde hiçbir izin almadan yanlamaya kalkmayın!