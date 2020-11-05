Birleşik Krallık'ta hizmet veren iki firma, 60 dronedan oluşan bir filoyla 5G sinyallerini tüm ülke genelinde sağlamayı hedefliyor. Bu konsept tasarım gerçekleşirse geniş bant sistemi yeniden yazılabilir.

Uzun yıllardan beri 4G’yi kullanan Dünya, artık yavaş yavaş daha yeni bir teknoloji olan 5G’ye geçmeye hazırlanıyor. İnternetin ve tüm iletişimin çok daha hızlı gerçekleşmesini sağlayacak bu yeni teknoloji, hala pek çok eleştiriyle gündeme geliyor olsa da pek çok ülke bu konuda çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

5G üzerinde çalışmalara devam eden Birleşik Krallık merkezli iki şirket, 5G sinyallerini dünyaya ışınlayarak bağlantıyı iyileştirmek için alışılmışın dışında bir yöntem üzerinde çalışıyor. Bunun için drone'ları kullanmayı hedefleyen mühendislik firması Cambridge Consultants ve telekomünikasyon şirketi Stratospheric Platforms Limited, bunu başarırlarsa 5G bağlantısını daha iyi bir şekilde kontrol edebilecek.

20.000 metre irtifada 60 drone'luk filo görevlendirilecek

Bu yeni konsept tasarım, antenlerin yaklaşık 20.000 metre irtifada uçan drone'lara takılarak 5G sinyallerinden gelen ışınları yönlendirmesini sağlamayı hedefliyor. ZDnet’e göre 60 drone'luk bir filo, Birleşik Krallık’ın tamamında 100 Gbps’den daha yüksek 5G hızlarında bağlanmayı sağlayabilecek. Üstelik bu filonun yatırımı, geleneksel baz istasyonlarına göre daha uygun olacak.

Konsept tasarımın gerçekleşmesi durumunda günümüzde bazı lokasyonlarda bulunan baz istasyonlarının “zararlı” diye nitelendirilen etkileri de minimalize edilmiş olacak. Geniş bant ekonomisini baştan yazmayı hedefleyen bu çevre dostu drone'ların her biri 140 km’lik çaplardaki alanları kapsayabilecek. 3 metrekarelik bir anten taşıyacak bu drone'lar, belirli konumları hedeflemek için yenilen yapılandırılabilecek. Özellikle deprem gibi doğal afet durumlarında bağlantının yoğun olduğu yerlere odaklanarak iletişim devam etmesi bu sayede sağlanabilir. Ayrıca ışınların ayarlanabilir olması, geleneksel hücre kulelerinin erişemediği noktalarda bile sorunsuz iletişim imkanı sağlayacak.

Uçakların üzerinde uçacaklar

Havada asılı kalacak bu drone'lar, 20.000 metre irtifada bulunacakları için uçaklar için bir sorun teşkil etmiyorlar. Tahminlere göre 3,5 ton ağırlığında olacak drone'lar nispeten küçük bir yapıda olacak ve 140 kg taşıma kapasitesi bulunacak.

Cambridge Consultants, sistem tamamen çalışır hale geldiğinde drone'ların 500 milyondan fazla insana bağlantı sağlayabileceğini düşünüyor.

5K komplo teorisyenleri engellenmiş olacak

Öte yandan 5G’ye karşı komplo teorisyenlerinin Birleşik Krallık’ta baz istasyonlarını ateşe verdiği görülmüştü. Bu antenlerin insanların uzağına yerleştirilecek olması bu komplo teorisyenlerinin saldırganlığını da önemli ölçüde azaltmış olacak.