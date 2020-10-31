Dronelar Volkanik Aktivite Araştırmalarında Kullanılacak

Bilim insanlarının volkanik hareketleri izlemek için yeni bir planı var. Bu plana göre uzak volkan bölgelerini gözlemlemekte drone teknolojisinden destek alınacak.

Volkanları tehlikeli yapan şeylerden biri de aktivitelerinin tahmin edilmesinin zorluğudur. Bilim insanları bu sorunu çözmek için droneların kullanılmasını içeren yeni bir plan geliştirdi. Bu plana göre uzak bölgelerde yer alan volkanların aktiviteleri drone kullanılarak incelenecek.

Yapılacak olan çalışmalar sayesinde bilim insanları, gelecek volkan patlamalarının öngörümlenebilmesi için önemli veriler toplayacak. Ayrıca yanardağların küresel karbon döngüsüne olan etkisi incelenecek.

Uzun menzilli dronelarla inceleme

Papua Yeni Gine’de bulunan ve yaklaşık 6 kilometre çapındaki Manam volkanını inceleyen ABOVE programındaki bilim insanları, modifiye edilmiş uzun menzilli drone kullanarak volkandan çıkan gazları ölçümlüyor. Bu volkan dünya üzerindeki en büyük karbon sülfür salınımı yapan doğal yapılar arasında yer alıyor. Sülfür dioksitin karbondioksite olan oranı ise magmanın nerede bulunduğunu ölçmeyi sağlıyor.

Manam özellikle son yıllarda çok tehlikeli hale gelmişti. Bu yanardağ hem 2004’te hem de 2006’da patlamış ve adada büyük sıkıntılara neden olmuştu. Patlama sonucu tarım ürünleri ve içme suları büyük hasar almıştı. Bu bölgeden örnek toplamak imkansız olsa da dronelar ile bu sorun çözülebiliyor.

Yapılacak olan çalışma yalnızca yerel halka yardımcı olmayacak, aynı zamanda da volkanik salınımların karbon seviyesindeki etkisini gözlemlemeye yardımcı olacak. Atmosferdeki artan karbondioksit miktarı nedeniyle gelecekte volkanik aktiviteleri tahminlemek daha da zor hale gelecek.

Volkanik araştırmalarda yeni ufuklar

Araştırmacılardan biri olan Palermo Üniversitesi’nden Alessandro Aiuppa, “On yıl önce tek yapabileceğiniz şey Manam’a bakıp karbondioksit salınımını tahmin etmekti.” ifadesini kullandı.

Öte yandan yanardağlar karbon salınımında en büyük suçlu değil. Aiuppa da açıklamasında “küresel volkan aktivitelerinin tamamını hesaba kattığınızda toplam salınımın yüzde birinden az olduğunu görürsünüz.” derken, en çok payın insan aktivitelerinden kaynaklandığının da altını çizdi. Karbon salınımı devam ettikçe volkanik aktiviteleri takip etmenin zorlaşacağını da belirtti.