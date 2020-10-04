Türk Droneları, Dünya Basınında da Kendine Yer Buldu

ABD'nin önde gelen iş dergilerinden Forbes, Türkiye'nin son zamanlarda gelişen yerel drone endüstrisinden ve insansız hava araçlarının başarısından bahsetti. Türkiye'nin bu alanda her geçen gün geliştiğini belirten Forbes, düşmanları için büyük bir tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Daha önce dünya basınında birçok habere konu olan Türkiye'nin İnsansız Hava Aracı (İHA) ve Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), adından söz ettirmeye devam ediyor. ABD'nin popüler iş dergilerinden Forbes, Türkiye'nin gelişen yerel drone endüstrisinden ve yerli üretim insansız hava araçlarından bahsetti.

Türkiye'nin son yıllarda tepeden tırnağa etkileyici bir drone endüstrisi geliştirdiğinden söz eden Forbes, Türk yapımı Bayraktar TB2 ve Anka-S insansız hava araçlarının Suriye, Irak ve Libya gibi uzak bölgelerdeki operasyonlarda savaş yeteneklerini kanıtladığını belirtti.

İHA'ların İdlib Operasyonu'nda başarılı bir iş çıkardığı belirtildi:

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilmekte olan TUSAŞ Anka-Aksungur insansız hava aracına da değinildi yazıda, Aksungur'un geçtiğimiz günlerde tam mühimmatla yaptığı test uçuşundan söz edildi. TUSAŞ tarafından açıklanana göre Aksungur, test kapsamında 12 adet MAM-L ile tam mühimmatlı olarak 20 bin feet irtifada 28 saat kadar uçmuştu.

Her biri 22 kilogram ağırlığında olan Mikro Akıllı Mühimmat (MAM-L), 14 kilometre menzile kadar etkili olabiliyor. Forbes, mühimmata patlayıcılardan reaktif zırhlara karşı etkili delici başlıklara kadar farklı savaş başlıkları takılabildiğini, Bayraktar TB2 ve Anka-S insansız hava araçlarının MAM-L'leri Şubat-Mart 2020 tarihleri arasında İdlib Operasyonu kapsamında çeşitli Suriye tanklarına ve diğer araçlara karşı başarıyla kullandığını bildirdi.

Akıncı, ROKETSAN SOM, Kargu-2 ve Alpagu gibi Türk Savunma Sanayii'nin geliştirmekte olduğu diğer birçok ürüne de yer verildiği yazıda, son olarak Türkiye'nin bu alandaki yeteneklerinin giderek daha da geliştiği ve düşmanları için büyük bir tehdit oluşturduğu bildirildi.