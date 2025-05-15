Fransız premium otomobil üreticisi DS, düzenlediği bir etkinlikte yeni otomobili N°4'ü tanıttı. Bir hatchback olarak karşımıza çıkan DS N°4, kendi sınıfında premium hissettirmeyi başaracak gibi görünüyor.

Fransa'nın premium otomobil üreticilerinden DS, düzenlediği bir etkinlikte N°4 olarak isimlendirdiği yeni otomobilini tanıttı. Oldukça uzun bir süre satılan DS4'ün yeni nesil isimlendirme stratejisinin bir parçası olarak karşımıza çıkan N°4, oldukça şık bir hatchback ve piyasaya sürüldüğü ülkelerde dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki DS N°4, tüketicilere neler vadediyor?

DS N°4'ün dış tasarımına baktığımız zaman bu otomobilin bir DS olduğunu kolaylıkla anlayabiliyoruz. Bu bağlamda; DS markasıyla özdeşleşmiş olan dörtgen aydınlatma tasarımı, N°4'te de bizleri karşılıyor. Ayrıca ön ızgarada kesikli bir ışık barı bulunuyor ve DS logosu da bu alanda aydınlatılıyor. Arka kısımda ise dev puntolarla "DS Automobiles" ibaresi görüyoruz. Arka aydınlatmalar, file şeklindeki tasarım ile muhteşem görünüyor.

Karşınızda DS N°4

DS N°4'ün iç tasarımı, DS4'ün iç tasarımına benzerlik gösteriyor. Ancak değişen bazı hususlar var. Mesela yeni hatchback'te 10.25 inç boyutlu tam dijital yeni gösterge ekranı ile karşılaşıyoruz. Orta büyüklükteki bilgi-eğlence ekranı ise korunmaya devam ediyor. Orta konsolda ise nispeten sade bir bölüm görüyoruz. İç kısımda gördüğümüz tasarım detayları, N°4'ün gerçekten premium hissettireceğini gözler önüne seriyor.

DS N°4, kaput altında da oldukça etkileyici bir otomobil. Tüketiciler, DS N°4 satın almak istediklerinde 143 beygir gücündeki hafif hibrit motor seçeneğini tercih edebilecekler. Bunu istemeyenler 178 beygir gücündeki fişli hibrit veya 210 beygir gücündeki elektrikli versiyonu da satın alabilirler. DS'in Türkiye'ye N°4'ün hangi versiyonunu getireceği şimdilik belli değil.

DS, yeni hatchback'inin ne zaman çıkış yapacağına dair net bir tarih açıklamadı. Bu yıl içerisinde satışa sunulacağı duyurulan otomobilin fiyatı da şimdilik belirsizliğini koruyor.