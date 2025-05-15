Toyota, ABD'de düzenlediği bir etkinlikte 2026 model C-HR'ı tanıttı. Sadece elektrikli olarak tanıtılan crossover'ın ABD'ye özel olup olmadığı şimdilik belli değil. Peki yenilenen C-HR neler sunuyor?

Japon otomobil devi Toyota, ABD pazarı için yenilenen C-HR modelini resmen tanıttı. ABD pazarına uzun zamandır gitmeyen C-HR, artık sadece elektrikli olarak satılacak. Türkiye'de çok sevilen crossover'ın ABD'de sevilip sevilmeyeceğini zaman gösterecek. Gelin hep birlikte yeni Toyota C-HR'a yakından bakalım.

Elektrikli Toyota C-HR, Türkiye'de satılan hibrit versiyona oldukça benziyor. Ancak bir nebze makyaj görüyoruz. Bu bağlamda; otomobilin ön farları aynı şekilde görünmeye devam ediyor ancak LED tasarımlarında oynama yapılmış durumda. Arka kısımda ise artık bagajı tamamen kaplayan bir ışık barı görüyoruz. Yapılan ufak değişikliklerin Toyota C-HR'a yakıştığını söylemek mümkün.

Karşınızda 2026 model Toyota C-HR

2026 model olarak tanıtılan yeni Toyota C-HR, iç tasarımda da ufak tefek değişikliklere ev sahipliği yapacak. Bu değişikliklerin başında biraz daha geriye alınan gösterge paneli ile 14 inç boyutlu büyük bilgi-eğlence ekranı yer alıyor. Orta konsolda ise oldukça büyük bir alan görüyoruz. Burada iki telefon için kablosuz şarj pedi ile döner buton şeklinde vites değiştirici yer alıyor.

Şimdi de kaput altına bakalım. Toyota'nın yenilenen crossover modeli, toplam gücü 338 HP olan bir çift elektrik motoru ve buna entegre 74,7 kWh kapasiteli bir batarya takımı ile eşleştirildi. Yapılan açıklamaya göre 2026 model C-HR'ın menzili 465 kilometre. Aracın 0-100 km/s hızlanma süresi ise sadece 5 saniye olarak açıklandı. Bu seviyedeki bir otomobil için hiç fena değil.

Toyota, ABD'de gerçekleştirdiği etkinlikte 2026 model C-HR'ın fiyatına ve çıkış tarihine ilişkin bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu otomobilin ABD pazarına özel olup olmayacağını da şimdilik bilmiyoruz. Bakalım ülkemizde satılan versiyonu yerli üretim olan C-HR, bu haberimizde bahsettiğimiz modelden nasıl etkilenecek...