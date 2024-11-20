DS Pixel klavye, gerektiğinde bir monitör olarak kullanılabilen dokunmatik ekranlı klavyesini tanıttı.

Zaman zaman dokunmatik ekranlar yazı yazmak için kullanılıyor ancak her kullanıcı bu teknolojilere sıcak bakmıyor. Pek çok kullanıcı tuşları tercih ediyor. DS Pixel klavye ise bu sorunu çözmeyi amaçlıyor. Hem ekran hem de klavye olarak kullanılabilen bu cihaz, çıkarılabilir kapasitif tuş kapağı çerçevesiyle tuş hissi sağlıyor.

Kickstarter kampanyasına sunulan ürün, 1000Hz'lik ve 8000Hz'lik hız seçeneklerine sahip. Klavyelerin hızına göre fiyatları ise sırasıyla 580 dolar ve 640 dolar olarak açıklandı. Klavyelerin Kickstarter kampanyasındaki fiyatları ise sırasıyla 349 dolar ve 419 dolar olarak belirlendi.

12 saat kullanım sunuyor

Bu klavye, 3840x1100 piksellik çözünürlüğe sahip 60Hz geniş ekrana sahip ve HDMI girişi sayesinde bağımsız olarak da çalışabiliyor. Cihazın içindeki 20.000 mAh'lik batarya, 2 saatlik şarj ile 12 saat kullanım sağlıyor. Bu klavye monitörün üzerinde USB-C, Bluetooth ve 2.4GHz kablosuz bağlantılara sahip. Klavye Windows, macOS, Linux ve Android cihazlarla uyumlu şekilde çalışıyor.

Klavyenin aynı zamanda bir monitör olması oldukça özelleştirilebilir olmasını da mümkün kılıyor. Klavye düzeni, tuşların görünümü ve hatta arka planda video oynatma özellikleri bulunuyor. Dokunmatik klavyeyi tercih etmeyen kullanıcılar, 1.2mm hareket mesafesine sahip şeffaf tuşlar da ekleyebiliyorlar.

Bu ilginç klavyelerin teslimatları ise Şubat 2025'te başlayacak.