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Sürücüler İsyan Etti, Audi Dinledi: Yeni A3, İç Mekânında Büyük Sürprizle Gelecek

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Audi, kullanıcılardan gelen şikâyetlerin ardından yeni nesil A3'te iç mekân tasarımını daha iyi hâle getireceğini açıkladı.

Sürücüler İsyan Etti, Audi Dinledi: Yeni A3, İç Mekânında Büyük Sürprizle Gelecek
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın önde gelen otomobil markalarından biri olan Audi’nin en sevilen modellerinden biri şüphesiz A3’tür. Şimdi ise Audi A3 ile ilgili otomobilseverleri çok mutlu edecek bir haber geldi. Öyle ki Audi, kullanıcılardan gelen şikâyetleri dinledi.

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Son yıllarda otomotiv sektörünü saran "her yere devasa ekran koyma" modası, kullanıcı tarafında ciddi bir şikâyete dönüşmüştü. Bunun farkında olan Audi de yeni nesil A3 ile birlikte bu gidişata dur deme kararı aldı.

İçerikten Görseller

Sürücüler İsyan Etti, Audi Dinledi: Yeni A3, İç Mekânında Büyük Sürprizle Gelecek
a3i

Daha fazla fiziksel buton yer alacak

a3i

Audi yöneticisi Rouven Mohr tarafından yapılan açıklamada yeni A3’te çok farklı bir yaklaşım sergileneceği belirtildi. İç mekânda ekran alanlarının hakimiyetini azaltmayı hedefleyen marka, fiziksel kumanda ve tuş takımlarını geri getirmeyi amaçlıyor. Sürücülerin gözünü yoldan ayırmadan iklimlendirme veya ses ayarlarını yapabilmesine olanak tanıyan geleneksel tuşlar, yeni kabin mimarisinin merkezinde yer alacak.

A1 ve Q2 modellerinin üretiminin durdurulmasıyla birlikte A3, içten yanmalı motora sahip Audi dünyasının giriş seviyesi modeli hâline gelmişti. Marka, en uygun fiyatlı aracında dahi üst segment hissi yaşatmak istiyor. Rouven Mohr’un aktardığı bilgilere göre, Concept C ve sınırlı sayıda üretilen Nuvolari gibi konsept/özel modellerde sergilenen yeni tasarım dili ve yüksek malzeme standartları, seri üretim A3’e de doğrudan aktarılacak. Sürücüleri yuvarlak direksiyon simidi, sadeleştirilmiş ama şık bir kabin ve premium malzeme dokusu karşılayacak.

Yeni nesil A3, tıpkı mevcut modellerde olduğu gibi Volkswagen Golf ve Skoda Octavia ile teknik altyapısını paydaş olarak sürdürecek. Birlikte kullanılan MQB platformu sayesinde araç içten yanmalı motor seçeneklerini koruyacak. Audi’nin 2032 yılına kadar tamamen elektrikli bir markaya dönüşme hedefinden esneklik payı bırakması, yeni A3’te benzinli ve hibrit motorların devam edeceğini gösteriyor.

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