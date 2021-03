Yarın itibarıyla başlayacak DSC Gazi Kişisel Gelişim Merkezi Programı için son başvurular bugün gerçekleşiyor. Etkinlik, gelecek planlarınızda şekillendirici etkiye sahip olmayı vadediyor.

Google Developer Student Clubs (DSC) Gazi tarafından, 2-3-4 Mart tarihlerinde 19.30 ila 22.30 saatleri arasında katılımcıların, alanında uzman kişilerin konuşmaları ile farkındalığını artırıp hayatına yeniden yön verebileceği Kişisel Gelişim Merkezi Programı’na kayıt olmak için son gün 1 Mart (bugün).

Her bir oturum için ayrı ayrı katılım belgesinin verileceği programda liderlik konusunda Tuğba Özdenal, zaman yönetimi konusunda Perçin İmrek, kriz yönetimi konusunda Devrim Ersöz, etkili iletişim konusunda Adem Karafilik, sürdürülebilir motivasyon konusunda İzzet Memi, kişisel farkındalık konusunda Serhan Yılmaz, imaj yönetimi konusunda Gürol Salman, stres yönetimi konusunda Nazlı Baç, kariyer planlama konusunda Aslı Cevahir Arabacı Keleşabdioğlu katılımcıların karşısına çıkacak.

3 günlük program süresinde her gün 3 oturum, toplam 9 oturum gerçekleştirilecek. Her oturum 50 dakika sürecek ve oturumlar arası 10 dakika mola verilecek. 9 oturumdan en az 7’sine katılanlara her oturum için ayrı olmak üzere isme özel katılım belgesi sunulacak.Bu nedenle her oturumda katılımcılara birer yoklama formu sunulacak.

DSC Gazi tarafından düzenlenecek Kişisel Gelişim Merkezi Programı hakkında daha fazla bilgi almak için gazidsc.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca etkinliğe kayıt olmak için buradaki başvuru formunu doldurabilirsiniz.