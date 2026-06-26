DSG Şanzıman Nasıl Kullanılmalı? Sorunlu mu, Masraf Açar mı?

Çift kavrama yapısıyla hızlı vites geçişleri sunan DSG sistemi performans tarafında övülürken kronik arıza geçmişi nedeniyle hâlâ tartışılıyor.

Kimileri DSG’yi “otomatik şanzımanın zirvesi” olarak görüyor, kimileri ise ikinci elde özellikle uzak durulması gereken sistemlerden biri olduğunu söylüyor. Volkswagen Grubu’nun yıllardır kullandığı DSG şanzıman, performans ve hız konusunda övgü toplasa da kronik arıza geçmişi nedeniyle hâlâ en çok araştırılan otomobil teknolojilerinden biri olmaya devam ediyor.

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DSG’nin açılımı “Direct Shift Gearbox” yani çift kavramalı otomatik şanzıman anlamına geliyor. Volkswagen, Audi, Seat ve Skoda modellerinde yaygın şekilde kullanılan bu sistem klasik tork konvertörlü otomatiklerden farklı çalışıyor. DSG’nin temel amacı manuel şanzımanın verimliliğini otomatik konforuyla birleştirmekti. Bu yüzden sistemde iki ayrı kavrama bulunuyor. Bir kavrama tek sayılı vitesleri yönetirken diğeri çift sayılı vitesleri hazırlıyor. Sonuç olarak vites geçişleri milisaniyeler seviyesinde gerçekleşiyor.

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İlk kullanıldığında DSG büyük ses getirdi çünkü klasik otomatiklerde hissedilen güç kaybı ciddi şekilde azaldı. Araç daha hızlı hızlanıyor, yakıt tüketimi düşüyor ve geçişler neredeyse hissedilmiyordu. Fakat yıllar geçtikçe özellikle bazı DSG nesilleri ciddi kronik problemlerle gündeme geldi. Kavrama aşınması, mekatronik arızası ve düşük hız kararsızlığı kullanıcıların en sık şikâyet ettiği başlıklar arasına girdi.

DSG nasıl çalışıyor?

DSG sisteminin farkı doğrudan çift kavrama yapısından geliyor. Klasik otomatik şanzımanlarda tork konvertörü kullanılırken DSG’de manuel şanzımana benzer dişli sistemi bulunuyor. Şanzımanın içinde iki ayrı kavrama yer alıyor:

Birinci kavrama 1-3-5-7 gibi tek vitesleri yönetiyor

İkinci kavrama 2-4-6 ve geri vitesi hazırlıyor Araç bir viteste ilerlerken sistem arka planda diğer vitesi önceden hazır tutuyor. Böylece geçiş sırasında zaman kaybı minimum seviyeye iniyor. Bu yapı DSG’nin en güçlü tarafını oluşturuyor. Vites değişimi oldukça hızlı gerçekleşiyor ve güç aktarımı kesintiye uğramıyor. Özellikle performanslı kullanımda DSG’nin avantajı net şekilde hissediliyor. Golf GTI, Octavia RS ve Audi S modellerinde çift kavrama sistemi ciddi hız avantajı sağlıyor. Fakat sistemin mekanik yapısı oldukça hassas çalışıyor. Özellikle kavrama ve mekatronik bölümü sürekli yüksek sıcaklık ve basınç altında görev yapıyor.

Kuru kavrama ve islak kavrama farkı büyük önem taşıyor

DSG denildiğinde tüm sistemler aynı sanılıyor fakat Volkswagen Grubu yıllar boyunca farklı DSG tipleri kullandı. En büyük ayrım kuru kavrama ve ıslak kavrama yapısında ortaya çıkıyor. DQ200 kodlu 7 ileri kuru kavrama DSG özellikle düşük hacimli motorlarda yaygın şekilde kullanıldı. Yakıt tüketimi açısından avantaj sağladı fakat yoğun trafikte yüksek ısı problemi yaşadı. DQ250 ve DQ381 gibi ıslak kavrama DSG sistemlerinde ise kavrama yağı kullanılıyor. Bu yapı daha yüksek torka dayanabiliyor ve genelde daha uzun ömürlü çalışıyor. Kuru kavrama DSG tarafında kullanıcıların sık yaşadığı problemler şunlar oldu:

Kalkışta titreme

Dur-kalk trafikte kararsızlık

Kavrama aşınması

Vites geçişinde sertlik

Şanzıman koruma moduna geçmesi Islak kavrama DSG sistemleri daha dayanıklı kabul edilse de bakım maliyeti daha yüksek olabiliyor. Özellikle şanzıman yağ değişimi burada kritik önem taşıyor çünkü yağ yalnızca dişlileri değil mekatronik sistemini de etkiliyor.

Mekatronik arızası DSG’nin en büyük korkusu

DSG şanzıman denildiğinde kullanıcıların en çekindiği konu genelde mekatronik arızası oluyor. Çünkü bu parça sistemin beyni olarak çalışıyor. Mekatronik ünite hidrolik basıncı, vites geçişlerini ve kavrama yönetimini kontrol ediyor. İçindeki valf sistemi ve elektronik kartlar oldukça hassas çalışıyor. Yüksek sıcaklık, kirli yağ veya basınç kaybı mekatronik sistemini bozabiliyor. Arıza başladığında araçta şu belirtiler görülebiliyor:

Vites geçişinde sert vuruntu

Şanzımanın boşa düşmesi

PRNDS ışıklarının yanıp sönmesi

Ani güç kaybı

Geri vitese geçmeme

Şanzımanın koruma moduna girmesi Bazı kullanıcılar problemi yalnızca yazılım sanıyor fakat iç basınç sistemi zarar gördüğünde mekatronik tamiri veya değişimi gerekebiliyor. Özellikle erken nesil DSG sistemlerinde bu arıza daha sık görülüyordu. Yeni nesil DSG’lerde yazılım ve soğutma tarafında ciddi geliştirmeler yapıldı.

DSG gerçekten çok masraflı mı?

DSG hakkındaki “çok masraflı şanzıman” algısı tamamen sebepsiz oluşmadı. Özellikle bakımsız kullanılan araçlarda maliyet hızlı şekilde yükselebiliyor. Kavrama değişimi, mekatronik tamiri veya komple revizyon işlemleri klasik manuel şanzımanlara göre ciddi bütçe isteyebiliyor. Fakat her DSG mutlaka problem çıkaracak diye kesin kural bulunmuyor. Düzenli bakım yapılan ve doğru kullanılan birçok DSG uzun süre sorunsuz çalışabiliyor. Şanzımanın ömrünü etkileyen temel faktörler şunlar oluyor:

Dur-kalk trafikte kullanım yoğunluğu

Düzenli yağ değişimi

Yazılım güncelliği

Ani yüklenmeler

Rampada gazla araç tutma alışkanlığı Özellikle trafikte sürekli yarım kavrama yaptırmak DSG sistemini ciddi şekilde yoruyor. Kullanıcı fark etmese bile kavrama sıcaklığı hızla yükseliyor. Islak kavrama DSG sistemlerinde yağ değişimini geciktirmek de mekatronik ömrünü doğrudan etkileyebiliyor.

DSG sürüş karakteri hâlâ çok seviliyor

Tüm tartışmalara rağmen DSG’nin en güçlü olduğu nokta hâlâ sürüş hissi. Özellikle performanslı kullanımda geçiş hızları birçok klasik otomatikten daha başarılı çalışıyor. Yakıt tüketimi tarafında da DSG avantaj sağlayabiliyor çünkü manuel şanzıman verimliliğine oldukça yakın çalışıyor. Bu yüzden Volkswagen Grubu yıllardır DSG sisteminden tamamen vazgeçmedi. Yeni nesil modellerde yazılım optimizasyonu, soğutma geliştirmeleri ve dayanıklılık güncellemeleri yapılmaya devam ediyor. Bugün DSG kullanan sürücüler arasında görüşler hâlâ ikiye ayrılmış durumda. Kimi kullanıcı yıllarca sorunsuz deneyim yaşadığını söylüyor, kimisi ise yüksek tamir maliyetlerinden şikâyet ediyor. Gerçekte ise DSG’nin karakteri büyük ölçüde kullanım tarzına ve bakım disiplinine bağlı değişiyor. Özellikle ikinci el araç almayı düşünenlerin artık motor kadar şanzıman koduna da dikkat ettiği bir döneme girilmiş durumda.