DSÖ'ye Göre COVID-19’un İkinci Dalgasını Ne Zaman Gelecek?

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü, Dr. Hans Kluge, pandeminin ikinci dalgasını eylül ayında beklediklerini söyledi. Kluge, ülkelerin büyük zararlara yol açabilecek ikinci dalga için şimdiden hazırlanması gerektiğini belirtti.

Koronavirüs pandemisi, özellikle son haftalarda kontrol altına alınmaya başlamıştı. Vaka sayılarının düşüp iyileşen sayılarının gerisinde kalması virüsün yavaş yavaş ortadan kalktığını gösteriyor. Bu sonuçta ülkemiz dahil pek çok ülke normalleşme sürecine girdi. Sürece ilişkin açıklamalar yapan Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, COVID-19 pandemisinde ikinci dalgayı eylül ayında beklediklerini söyledi.

İkinci dalga tehdidine karşı bazı açıklamalarda bulunan Kluge, Avrupa’daki pek çok ülkede pandeminin iyiye doğru gitmesinin olumlu bir gelişme olduğunu, ancak bu olumlu gelişmelerin ülkeleri rehavete sokmaması gerektiğini belirtti. Kluge, “Avrupalı ülkelere şunu söylemek istiyorum; eğer durum iyiye gidiyorsa, bu kutlama yapma zamanı değil hazırlık yapma zamanıdır. Sonbahara hazırlanmalıyız” dedi.

COVID-19’un eylül ayında mevsimsel griple birlikte yeniden yayılmaya başlamasını beklediklerini söyleyen Kluge, ülkelerin bu süreçte yeni dalga için hazırlanması gerektiğini belirtti. Kluge, dün yaptığı açıklamada, “COVID-19 enfeksiyonunun tekrar yükselişe geçmesi gibi açık bir tehdit var, eğer durdurulmazsa ikinci dalga olarak geri gelebilir ve çok yıkıcı olabilir” demişti.

Türkiye’de son durum ne?

Koronavirüs pandemisinde en fazla vaka sayısının olduğu 11. ülke konumunda olan Türkiye, şu ana kadar 167.410 COVID-19 vakası tespit etti. Bu vakalardan 131.778 kişi iyileşirken 4.630 vatandaşımız ise hayatını kaybetti. Bu grafiğe göre ülkemizin pandemiye karşı başarılı bir savaş verdiğini söylememiz mümkün. Normalleşme sürecine giren Türkiye’de, hala COVID-19 enfeksiyonuna sahip olan 31.002 insan bulunuyor. Her geçen gün daha az insan virüse yakalanırken daha fazla insan iyileştiği için bu sayı düşmeye devam ediyor.

Ülkemizdeki koronavirüs vakalarının düşüş eğiliminde olması, dikkat etmememiz gerektiği anlamına gelmiyor. Virüsün önümüzdeki aylarda gerçekleşecek yeni olası yükselişini göz önünde alarak hazırlıklarımızı önceden yapmalıyız.