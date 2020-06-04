“Bazı Ülkeler Vaka ve Ölüm Sayısını Gizliyor Olabilir"

ABD’de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi, pek çok ülkenin COVID-19 vaka ve ölüm sayılarını gizlediğini düşündüklerini söyledi. Yapılan açıklamanın daha çok Çin özelinde olduğu düşünülüyor.

2020’nin başından beri tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisi, ülkeleri büyük zarara uğrattı. Şu ana kadar 6,4 milyondan fazla kişiye bulaşan koronavirüs, 382 bin 451 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Yayınlanan bu verilere göre 2 milyon 765 bin 915 kişiyse iyileşti.

Özellikle son dönemde pek çok ülkede normalleşme süreci başladı. Ekonomilerin toparlanması adına da çok önemli olan bu normalleşme süreci, pek çok soru işaretini de beraberinde getiriyor. Son olarak ise ABD’de bulunan Johns Hopkins Üniversitesi, çok konuşulacak yeni bir açıklama yaptı. Üniversite, yaptığı açıklamada bazı ülkelerin vaka ve ölüm sayılarını gizlediğinden şüphelendiklerini, gerçek sayıların daha yüksek olduğunu düşündüklerini söyledi.

600 hemşire hayatını kaybetti

Uluslararası Hemşireler Konseyi, yaptığı son açıklamada dünya genelinde 600’den fazla hemşirenin koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Toplamda 20 milyon üyenin bulunduğu konseyin yayınladığı rapora göre vaka sayılarının yüzde 7’sinin doğrudan sağlık çalışanlarını oluşturduğu ifade edildi.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin yaptığı açıklamada verilerin ne kadar çarpıtıldığı hakkında bir açıklama yok. Hangi ülkelerin vaka sayılarını gizlediğiyle ilgili bir açıklama yok, ancak açıklamanın özellikle Çin özelinde olduğu düşünülüyor. Salgının başladığı yer olan Çin, kısa sürede salgını kontrol altına aldığını açıklamıştı. Çin’in yaptığı bu açıklamalar, pek çok kişi ve ülke için inandırıcı gelmiyor. Ülkenin ekonominin zarara uğramaması adına hastalık bitmeden normalleşmeye başladığı düşünülüyor.

Peki, sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Ülkeler koronavirüs vaka sayılarını gizliyor olabilir mi? Yorumlarınızı bizlerle paylaşabilirsiniz.