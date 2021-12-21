DSÖ'den Omicron Açıklaması: Yılbaşı Kutlamalarını İptal Edin

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsün omicron isimli yeni varyantına ilişkin açıklamalar geldi. DSÖ Başkanı ile DSÖ Baş Bilim İnsanı tarafından yapılan açıklamalarda, yılbaşı etkinlikleri ile varyantın yüksek bulaşma hızına atıfta bulunuldu.

Aşılama sayesinde dünyanın gündeminden yavaş yavaş düşmeye başlayan koronavirüs pandemisi, omicron isimli varyantın patlamasıyla yeniden gündemin ön saflarına çıktı. Hemen her ülkeye ulaşan ve uzmanlara göre bugüne kadar görülmemiş düzeyle hızlı bir şekilde yayılan varyant, aşıların etkinlik oranını da tartışmaya açtı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, pandeminin seyri ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarında yılbaşı ve Noel ile ilgili konuşan Ghebreyesus, kutlama amacıyla yapılan etkinliklerin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. "Etkinlikler, vaka sayılarının artmasına, sağlık sistemlerinin üzerine aşırı yük binmesine ve daha fazla ölüme yol açacak. Bu bazı durumlarda etkinlikleri iptal etme ya da erteleme anlamına gelebilir." şeklinde konuşan DSÖ Başkanı, bunun ölümlerden daha iyi olacağını belirtti.

"Akılsızca düşüncelere kanmayın"

Koronavirüsün omicron varyantı ile ilgili konuşan tek yetkili isim DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus değildi. DSÖ Baş Bilim İnsanı Soumya Swaminathan da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Mevcut veriler üzerinden omicronun hafif atlatıldığına inanılmasının akılsızca olduğunu söyleyen bilim insanı, yeni varyantın bağışıklık sistemlerinden kaçabildiğini vurguladı.

"Aşılanan veya Covid-19'dan iyileşen kişilerin enfekte olma ihtimali yüksek." ifadelerini kullanan Soumya Swaminathan, yapılan incelemelere göre yeni varyantın deltadan daha hızlı yayıldığını belirtti. Bu yüzden de hatırlatma dozu uyarısında bulunan bilim insanı, özellikle de hassas bünyelerin vakit kaybetmeden hatırlatma dozları vurulması gerektiğini ifade etti.