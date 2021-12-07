Farklı COVID Aşılarının Koruyucu Olduğu Açıklandı

İngiltere'de koronavirüs aşılarıyla ilgili bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırma, bir markaya ait aşılardansa farklı markaların aşılarını kullanmanın daha etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmanın küresel aşı krizini çözebileceği düşünülüyor.

Oxford Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Prof. Matthew Snape liderliğinde koronavirüs aşılarıyla ilgili bir araştırma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, koronavirüs pandemisine karşı en etkili silah olan aşıların, dikkat çeken bir etkisi tespit edildi. Öyle ki bir şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısını kullanmak yerine farklı şirketler tarafından geliştirilen aşıları vurulmak, daha güçlü bağışıklık sağlıyor.

İngiltere'de gerçekleştirilen araştırmaya dahil olan insanlara, ilk doz olarak Pfizer-BioNTech veya AstraZeneca aşısı uygulandı. İlk dozdan sonra 9 hafta gibi uzunca bir süre bekleyen uzmanlar, ikinci doz olarak da Moderna'yı tercih ettiler. Yapılan incelemeler sonucunda, farklı şirketlerin aşılarının uygulandığı insanlarda daha iyi bağışıklık geliştiği tespit edildi. Hatta sonuçlar, uygulanan yöntemin iki doz AstraZeneca'dan daha iyiydi.

Küresel aşı krizi çözülebilir

Prof. Matthew Snape, yaptıkları çalışmayla ilgili Reuters'a konuştu. "Oldukça iyi bir bağışıklık tepkisi geliştirildiğini gördük.. Hatta iki doz AstraZeneca için belirlenen eşiğin üzerinde..." ifadelerini kullanan bilim insanı, yaptığı açıklamayla tüm dünyaya yeniden umut oldu.

Koronavirüs aşılarının dağıtımında büyük eşitsizlikler olduğu sugötürmez bir gerçek. Zengin ülkeler, nüfuslarına yetecek miktarda aşıyı aylar öncesinden depoladılar. Maddi durumu iyi olmayan ülkeler arasındaysa aşıyla tanışmamış olanlar bile var. Yapılan yeni araştırmanın, ülkeleri farklı şirketlere yönlendireceği ve bu sayede aşıya ulaşmanın daha da kolaylaşmış olacağına inanılıyor...