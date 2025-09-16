Tümü Webekno
PS5’in Yeni Güncellemesi Yolda: DualSense Artık Cihazlar Arasında Tek Tuşla Geçiş Yapabilecek

Sony'nin PS5'e önümüzdeki günlerde getireceği yeni güncelleme ile birlikte DualSense artık tanımlı cihazlar arasında tek tuşla geçiş yapabilecek.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Sony, DualSense kullanıcılarının uzun süredir beklediği kolaylığı sonunda getiriyor. Çarşamba günü yayımlanacak PS5 güncellemesiyle, DualSense'leri farklı cihazlar arasında yeniden eşleştirme derdi sona eriyor.

Artık yalnızca PS tuşu ve eylem tuşlarından (üçgen, kare, daire veya X) birine basarak saniyeler içinde konsolunuzdan bilgisayara ya da mobil cihazlara geçiş yapılabilecek. Kullanıcılar dört farklı cihazı önceden tanımlayabilecek ve bu sayede Windows, macOS, iOS, iPadOS, tvOS ve Android arasında hızlı geçiş mümkün olacak.

Yeni enerji tasarrufu modu da geliyor

DualSense

Güncellemenin bir diğer dikkat çeken özelliği ise “Power Saver” adlı yeni enerji tasarrufu modu. Bu seçenek, desteklenen oyunlarda performansı düşürerek konsolun enerji tüketimini azaltacak. İlk etapta Death Stranding 2: On The Beach, Demon’s Souls ve Ghost of Yōtei bu özellikle uyumlu olacak.

Sony, performansın yalnızca kullanıcı isterse düşeceğinin özellikle altını çiziyor. Yani bu mod devreye alınmadığı sürece oyunlar aynı şekilde çalışmaya devam edecek.

Peki siz gelecek yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

