Sony, PlayStation Plus Mart Ayı Ücretsiz Oyunlarını Açıkladı

Sony, PlayStation Plus abonelerinin mart ayında ücretsiz olarak oynayabilecekleri oyunları açıkladı. Sony tarafından yapılan açıklamalara göre 2 Mart itibarıyla ücretsiz olacak oyunlardan 3 tanesi PlayStation 4, 1 tanesi için PlayStation 5 için geliştirilen bir yapım.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin PlayStation sahipleri için sunduğu "PlayStation Plus" isimli ücretli abonelik paketinin en büyük avantajı, her ay bazı oyunları ücretsiz olarak sunması. Böylelikle oyuncular, her ay birbirinden farklı oyunları hiçbir ödeme yapmadan oynama imkanı yakalıyorlar. Şirket şimdi, PlayStation Plus abonelerinin mart ayında hangi oyunlara ücretsiz olarak erişebileceklerini açıkladı.

Burada bulunan bağlantıyı kullanarak ulaşabileceğiniz yazımızda nasıl abone olacağınızı anlattığımız PlayStation Plus paketine abone olan PlayStation sahipleri, mart ayında 4 oyunu ücretsiz olarak oynayabilecekler. Bu oyunlardan bir tanesi doğrudan PlayStation 5 için geliştirilen bir oyunken, diğer oyunlar ise PlayStation 4 oyunları olarak karşımıza çıktı. Dilerseniz hep birlikte, bu oyunlara yakından bakalım.

PlayStation Plus paketi mart ayı oyunları şu şekilde

Final Fantasy VII Remake

Square Enix'in popüler oyunu Final Fantasy VII Remake, mart ayında PlayStation Plus abonelerine ücretsiz olarak sunulacak. Fantastik bir dünyada geçen bu RPG oyunu, bugüne kadar pek çok konsol oyuncusunun dikkatini çekmişti ve şimdi, PlayStation Plus aboneleri de bu oyunla tanışma imkanı yakalamış oldular.

Remnant: From the Ashes

2019 yılında piyasaya sürülen Remnant: From the Ashes, oyunculara etkileyici bir üçüncü şahıs nişancı deneyimi sunuyor. Dünya üzerinde hayatta kalan son insanlardan bir tanesini canlandırdığımız bu oyundaki tek amaç, Dünya'yı istila eden yaratıkları yok etmek. Oyunun eleştirmenler tarafından neredeyse tam not aldığını da belirtelim.

Maquette (Yalnızca PlayStation 5 için)

Maquette, 2 Mart'ta piyasaya sürülecek olan ve hem PlayStation 5 hem de PC sahipleri tarafından oynanabilecek bir oyun. Grafik kalitesi açısından olmasa da çizimlerinin kalitesiyle dikkat çekecek bu oyunda, sunulan ortamlardaki bulmacaları çözmeye çalışacağız. PlayStation Plus abonelerine ücretsiz sunulacak oyun, ne yazık ki sadece PlayStation 5'te oynanabilecek.

Farpoint (PS VR oyunu)

PlayStation Plus abonelerine mart ayında ücretsiz sunulacak oyunlardan bir tanesi de Farpoint. Oldukça kaliteli grafiklere sahip olan oyun, PS VR ekipmanlarıyla da benzersiz bir uzay savaşı deneyimi yaşatacak.

Sony tarafından yapılan açıklamalara göre PlayStation Plus mart ayı ücretsiz oyunları, 2 Mart tarihi itibarıyla erişilebilir olacak. Bahsettiğimiz oyunları erişime açıldıktan sonra da ay boyunca kütüphanenize ekleyebileceksiniz...