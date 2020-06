Dubai'de Bölgenin İlk Karbon Nötr Açık Hava Sinema Gösterimi

Karbon emiliminin dünyada neden olduğu sorunlar dolayısıyla birçok sektörde ve hükûmette karbon emiliminin nötrleştirilmesi çalışmalarına başlandı. Bu bağlamda sinema sektörü de, geleceğin sinema ekranlarının karbon nötr olması yönünde çalışmalar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde Vox Cinemas ve Tesla ortaklığında, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesinin ilk karbon nötr, arabalı açık hava sinema gösterimi yapıldı.

Dubai merkezli Majid Al Futtaim Group, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan İklimsel Değişiklik ve Çevre Bakanlığı ve Vox Cinemas ile yaptığı işbirliğiyle geçtiğimiz günlerde Dünya Çevre Günü'nü, Arap Yarımadası bölgesinin ilk 'karbon nötr' ekranına sahip, Tesla araçlara hizmet verecek açık hava sinemasıyla kutladı. Ayrıca Majid Al Futtaim Group, Dubai Carbon Centre of Excellence şirketiyle Dubai'de bulunan bütün Vox Cinemas açık hava sinemalarının karbon nötr bir ekrana sahip olması için işbirliği yaptıklarını duyurdu. Majid Al Futtaim Group'un Dubai Carbon Centre of Excellence ile oluşturduğu bu ortaklık, gelecekte bütün inşa edilecek olan Vox Cinemas açık hava sinemalarının karbon nötr ekrana sahip olmasını hedefliyor.

Mall of the Emirates alışveriş merkezinin çatısında gerçekleştirilen bu Vox Cinemas özel gösterimine, Birleşik Arap Emirlikleri İklim Değişikliği ve Çevre Bakanı olan Dr. Thani bin Ahmed Al Zeyoudi ve Tesla otomobile sahip 100 film sever katıldı.

Her sektörde daha yeşil bir gelecek hedefleniyor

Majid Al Futtaim Group'un yan kuruluşu olan Majid Al Futtaim Cinemas CEO'su Cameron Mitchell, karbon nötr sinemalarla ilgili yaptığı açıklamada sinema sektöründe hedefledikleri yenilikleri şu sözlerle belirtti:

"Mall of the Emirates'de bulunan arabalı açık hava sinemamız, yalnızca Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgelerindeki ilk sinema olduğu tarihlerden beri değil, ayrıca Dubai'de açılan sinemaların sayısının artmasından bu yana da popülerliğini korumayı başardı. Vox Cinemas sinemalarının izleyicilere, karbon nötr bir deneyim yaşatacak olması adına Dubai Carbon Centre of Excellence ile yaptığımız bu ortaklıktan oldukça memnunuz."

Ayrıca Majid Al Futtaim Group, sinema sektöründe karbon emilimini sıfırlama konusunda yaptığı çalışmaların yanı sıra 3 milyon metre karelik yeşil alana da sahip ve tek kullanımlık plastikleri de 2025 yılına kadar şirket bünyesinden tamamen kaldırmayı hedefliyor.