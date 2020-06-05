ABD merkezli otomobil üreticisi General Motors (GM), yeni planı ile elektrikli otomotiv devi Tesla’ya kafa tutmayı hedefliyor. Aktarılan bilgilere göre Detroit merkezli firma; UPS, Amazon ve ABD Posta Servisi (USPS) gibi kuruluşlar tarafından kullanılabilecek bir elektrikli dağıtım aracı üretmek için kolları sıvadı.

Dünyanın en büyük ve en köklü otomobil üreticilerinden biri olan General Motors (GM), elektrifikasyon dünyasındaki iddiasını daha da artıracak yeni bir yol haritası belirledi. Reuters'in şirkete yakın kaynaklara dayandırarak yaptığı habere göre ABD’li otomotiv devi, elektrikli ticari araç üretimine başlamaya hazırlanıyor.

Haberde, söz konusu aracın UPS, Amazon, Walmart ve ABD Posta Servisi (USPS) gibi kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere geliştirileceği belirtiliyor. Habere göre GM, Elon Musk’ın sahibi olduğu elektrikli otomobil üreticisi Tesla’nın henüz boy göstermediği bir segmenti hedefleyerek, rekabet gücünü yüksek tutmak istiyor.

General Motors, Tesla’nın henüz boy göstermediği bir segmenti hedefleyerek, rekabet gücünü yüksek tutmak istiyor

ABD’de kamyon ve ticari araç segmentinde GM ve Ford, sektörü domine ediyor. GM, halihazırdaki müşteri tabanını üreteceği yeni elektrikli ticari araçlara kaydırmak istiyor. Böylece Tesla rekabete girmeden GM kendi tabanını elektrikli araçlara taşımış olacak.

Kaynaklara göre GM, BV1 ismiyle anılan aracının üretimine, 2021'in sonlarında Detroit-Hamtramck fabrikasında başlayacak. Şirket, geçtiğimiz mart ayında elektrikli araçlar için modüler tipte yeni bir pil teknolojisi geliştirdiğini zaten açıklamıştı. Ultium adındaki teknoloji, tek şarjda yaklaşık 644 kilometre sürüş menzili ve mevcut batarya çözümlerine kıyasla daha düşük maliyet sunuyor.

General Motors'un Ultium adındaki yeni batarya teknolojisi, tek şarjda yaklaşık 644 kilometre sürüş menzili sunuyor

GM CEO’su Mary Barra, şirket olarak iklim değişikliğinin gerçek olduğuna inandıkları için tamamen elektriksel bir geleceği doğru ilerlediklerini ifade etmişti. Hem yeni pil teknoloji hem de UPS, Amazon ve Walmart gibi firmalar için üreteceği elektrikli teslimat aracı ile Tesla’ya meydan okuyan firma, 2020–2025 yılları arasında elektrikli araçlarla ilgili Ar-Ge çalışmalarına yılda 3 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planlıyor.