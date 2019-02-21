Galaxy S10'un Resmi Duvar Kağıtları Yayınlandı

Aylardır beklenen akıllı telefon dün tanıtıldı. Cihazın içinde gelen duvar kağıtları ise görenleri büyülüyor.

20 Şubat tarihinde Unpacked Etkinliği ile yepyeni ürünlerini ve teknolojilerini duyuran Samsung, tüm dünya genelinin gündemine oturdu. Özellikle Infinity-O ekrana sahip Galaxy S10 akıllı telefonuyla anılan Samsung Etkinliği sonrasında, Güney Koreli şirketin yeni amiral gemisinin duvar kağıtları yayınlandı.

Oldukça çeşitli renkler içeren yüksek kaliteli duvar kağıtları Samsung'un 10. amiral gemisi S10'un her rengine mükemmel uyum sağlayacak şekilde tasarlandı. Galaxy S10'un 19:9 oranındaki çentiksiz ekranı için özel olarak tasarlanan duvar kağıtlarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Sahip olduğu çeşitliliğiyle Samsung Galaxy S10 duvar kağıtları akıllı telefonunuzda istediğiniz ortamı, oldukça yüksek 3040x3040 (kare) çözünürlüğünde yakalamanıza olanak tanıyor. 6 duvar kağıdının hepsini tek seferde indirmek istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz.