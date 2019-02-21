Teknoloji sektörünün en büyük şirketlerinden biri olan Samsung, Galaxy serisinin son 10 yıldaki başarısını dün (20 Şubat) gerçekleşen etkinlikte duyurdu.

Samsung, dün (20 Şubat) gerçekleşen Galaxy S10 tanıtım etkinliği sırasında Galaxy serisi ile ilgili ilginç bir istatistik duyurdu. Şirketin CEO'su DJ Koh, 2010 yılından bugüne kadar 2 milyar Galaxy serisi akıllı telefon sattıklarını açıkladı.

Bu şaşırtıcı istatistik, Samsung'un neden dünyanın en iyi akıllı telefon üreticilerinden biri olduğunu açıklar nitelikte. Tabii ki akıllı telefon sektörü oldukça hızlı ve rekabet içerisinde ilerliyor. O yüzden şu sıralar hiçbir markaya 'en iyi' demek mümkün değil.

DJ Koh, 2 milyar satıştan söz ederken hangi Galaxy modelleri olduğunu paylaşmadı ancak 2 milyarı geçen bu istatistik, muhtemelen Galaxy S ve Galaxy Note'un yanı sıra tüm Galaxy modellerini kapsıyor. Bu tarz bir duyuru geçtiğimiz yıl Apple tarafından da yapılmıştı. Bir diğer dev şirket olan Apple, 2007'den bugüne dek hemen hemen 2 milyar iOS tabanlı cihazın satıldığını duyurmuştu.