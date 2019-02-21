Samsung Galaxy S10'u Ön Siparişle Alanlara Fortnite Hediyesi

Samsung, Galaxy Note9 ile başlayan Epic Games ortaklığını Galaxy S10 ile sürdürmeye devam ediyor.

Hatırlarsanız geçtiğimiz yıl Samsung'un Epic Games ile kurduğu ortaklıkla, Fortnite'ın geldiği ilk mobil platform Samsung Galaxy Note9 olmuştu. Görünen o ki iki firma da ortaklıklarından memnun. Benzer bir kampanya, Samsung Galaxy S10 ve S10+ için de yapılıyor.

Hem Fortnite oynuyor hem de Güney Kore kültürüne ilgi duyuyorsanız sizler için güzel bir süpriz hazırlanmış durumda. Buna göre Galaxy S10 serisinden bir telefonu ön sipariş ederseniz, oyuna özel K-Pop kostümünü bedava alabileceksiniz.

Kostüm diğer oyunculara sunulmayacağı için nadir bir item olarak gösterilebilir. Bununla birlikte 16 Mart'ta Epic Games, Samsung, Twitch ve Ninja ortaklığında önemli bir etkinlik de düzenlenecek.