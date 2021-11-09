Tüm dünyada gişelerin bir numaralı filmi olmayı başaran Dune serisinin ikinci filminin çekimlerine ne zaman başlanacağı açıklandı. Verilen tarih, filmi 2023’ün ekim ayında görebileceğimiz beklentisini güçlendiriyor.

22 Ekim’de ülkemizde vizyona giren ve Türkiye dahil birçok ülkede gişenin en tepesine oturan Dune: Çöl Gezegeni, filmde uyarlandığı romanın hikâyesinin yalnızca bir bölümünü kapsıyordu. Zaten filmin İngilizce isminden de (Dune: Part One) sonraki filmlerin geleceğini anlayabiliyorduk. İki hafta önce de filmin arkasındaki stüdyo, yaptığı açıklamayla Dune: Part Two’yu resmen duyurmuştu.

Legendary Entertainment, paylaştığı duyuruda Dune: Part Two’yu yalnızca bir görselle göstermişti ve ‘Bu yalnızca başlangıç..’ ifadelerini kullanmıştı. Paylaşımda serinin ikinci filmi hakkında başka hiçbir bilgi yer almıyordu. Öte yandan ilerleyen günlerde Dune: Part Two’nun yayın tarihi, aynı gün Warner Bros. tarafından açıklanmıştı. Bugünse muhabir Josh Encinias, Dune: Part Two’un çekim tarihini paylaştı.

Çekimler 18 Temmuz 2022’de başlıyor:

Josh Encinias’ın Dune’ın yapımcısının ağzından aktardığı bilgiye göre Dune: Part Two’un çekim tarihi çoktan kesin bir şekilde belirlendi. Warner Bros., filmin çekimlerini 18 Temmuz 2022’de başlatmak üzere takvimini düzenledi. Josh’un yaptığı bu açıklamalar, filmin yönetmeni Denis Villenueve’nin çekimlerin 2022 sonbaharına kadar başlamayacağı sözlerine ters çıktı.

Dune: Part Two, kesin olmamakla birlikte söylenenlere göre Zendaya’nın canlandırdığı Chani karakteri üzerine yoğunlaşacak. Serinin yönetmeni ve senaristi Denis Villenueve, iddialara göre ikinci filmin senaryosu üzerinde çalışmaya proje henüz daha onay almamışken başladı. Dune: Part Two, 20 Ekim 2023’te vizyona girecek.