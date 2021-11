Netflix’in Güney Kore yapımlarıyla elde ettiği başarının devamını getirip getiremeyeceğini gösterecek yeni dizisi Hellbound’ın son fragmanı yayınlandı. Dizi, 19 Kasım’da Netflix aboneleriyle buluşacak.

Squid Game ile tarihi rekorlara imza atan Netflix, aynı zamanda bu yapımla birlikte Güney Kore’deki baskınlığını ilan etmişti. Şirket, Güney Koreli bir yapımla dünya çapında böylesine büyük bir başarı elde etmişken elbette bu bölgeden çıkacak diğer yapımlar da peşini takip edecekti. Bu yapımlardan birisi olan Hellbound’ın fragmanı bugün yayınlandı.

Train to Busan’ın yönetmeni Yeon Sang-ho’nun yönetmen koltuğunda oturduğu ve senaristleri arasında yer aldığı Hellbound, son fragmanıyla şimdiden Netflix’in bir sonraki popüler yapımı olacağının sinyallerini verdi. Dünya gezegeninin doğaüstü yaratıklarla karşılaştığı ve bu yaratıkların insanları cehenneme çektiği bir evrende işlenen Hellbound’ın fragmanı şu şekildeydi:

Hellbound fragmanı:

Dizide bu olayları inceleyen üç araştırmacıyı göreceğiz. Bu araştırmacılar Jin Kyung-hoon isimli bir dedektif, gazeteci Bae-Young jae ve avukat Min Hey-jin olacak. Son fragmandan gördüğümüz kadarıyla dizi, izleyiciyi germeye ve heyecanlandırmaya odaklanarak bu hikâyeyi aktaracak.

Hellbound’ın oyuncu kadrosunda Voice of Silence’tan tanınan Yoo Ah-in, Sunset in My Hometwon’dan tanınan Park Jeong-min, Undercover’dan Kim Hyun-joo, Melting me Softly’den Won Jin-ah ve Breathless’tan Yang Ik-june bulunuyor. Dizi, altı bölümüyle birlikte 19 Kasım’da Netflix’te yayınlanacak.