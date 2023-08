Dune: Part 2 ertelendi

Birkaç ay sonra vizyona girmesi beklenen Dune: Part 2'nin 2024 yılına ertelendiği açıklandı. Warner Bros., aylardır devam eden Hollywood grevi nedeniyle böyle bir karar almak zorunda kaldı.

Geçtiğimiz yılların en çok konuşulan filmlerinden bir tanesi Dune: Çöl Gezegeni'ydi. Etkileyici bir oyuncu kadrosuna sahip olan film, eleştirmenlerden de sinemaseverlerden de tam not almayı başarmıştı. Yapımcı şirket, bir süre önce yaptığı açıklamada da devam filminin yolda olduğunu söylemişti. Hatta filmin bu yıl içinde vizyona girmesi bekleniyordu.

Ancak işler değişmiş gibi görünüyor. Zira Hollywood'un nabzını tutan The Hollywood Reporter ve Variety'deki iddialardan sonra yapılan resmi açıklamaya göre Dune: Part 2, 2024 yılına ertelendi. Kaynaklara göre filmin yeni vizyon tarihi 15 Mart 2024 olarak belirlendi. Konuyla ilgili netleşmiş bir açıklama olmasa da Hollywood'da aylar önce başlayan grev, ekibin elini kolunu bağladı.

3 Kasım'da vizyona girecekti

Dune: Part 2, büyük oranda ilerleme kaydetti. Hatta film için fragmanlar yayınlandı, 3 Kasım'da vizyona gireceği duyuruldu. Ancak Hollywood grevi, prodüksiyon ekibinin önüne taş koydu ve bu noktaya gelindi. Ekibin konuyla ilgili detaylı bir açıklama yapıp yapmayacağı bilinmiyor.

Dune'un devam filminin ertelenmiş olması şaşırtıcı değil. Zira Godzilla x Kong: The New Empire ile Yüzüklerin Efendisi: Rohirrim'in Savaşı gibi yapımlar da grev nedeniyle ertelenen yapımlar arasında. Ancak yaşananlardan etkilenmeyen yapımlar da var. Örneğin Warner Bros. bünyesindeki Wonka, Aquaman and the Lost Kingdom ve The Color Purple gibi yapımlar, planlandığı gibi vizyona girecek.