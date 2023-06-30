Warner Bros. stüdyolarından çıkan epik bilim kurgu türünde yer alan Dune’nun ikinci filminden yeni fragman geldi.

2021 yılının Ekim ayında vizyona giren epik bilim kurgu türündeki Dune: Çöl Gezegeni, yayınlandığı ilk günden bu yana epey seviliyor. Geçtiğimiz günlerde ikinci filminden yayınlanan ilk görseller, resmen görsel bir şölen oluşturuyordu.

2021 yılındaki ilk filmin ardından bu sene tekrar devam filmiyle izleyici karşısına çıkacak olan Dune: Part Two'dan ikinci resmi fragman yayınlandı. Fragmanda, Christopher Walker'ın canlandırdığı Shaddam IV'ü ilk kez yakından görüyoruz.

Dune: Part Two yeni fragmanı:

2021 yapımı "Dune"da, Paul Atreides (Timothée Chalamet), şeytani güçler çatışırken ailesinin ve halkının geleceğini güvence altına almak için evrenin en tehlikeli ve en kumlu gezegeni olan Arrakis'e gitmişti. Devam filminde ise Atreides, ailesini yok edenlerden intikam almak için Chani (Zendaya) ve Fremen'lerle bir araya geliyor ve evrenin kaderi tehlikedeyken aşk hayatını dengelemek zorunda kalıyor.

Fragmanda Paul, Arrakis çöllerinde devasa bir kum solucanının sırtına binerken, Chani ve Fremenler ona tezahürat yapıyor. Stellan Skarsgard'ın Baron Harkonnen'inin yeğeni Feyd Rautha Harkonnen rolünde kel Austin Butler ve Christopher Walken'ın İmparator Shaddam IV'ünün kızı Prenses Irulen rolünde Florence Pugh'un ilk bakışları da bulunuyor.

İlk filmden iki yıl sonra gelen devam filmi Dune: Part Two, 3 Kasım tarihinde izleyiciler ile buluşacak.

Dune: Part Two ilk fragmanı: