Ekim ayında Dune: Çöl Gezegeni filmiyle karşımıza çıkan Dune serisi, bu kez aynı kitap evreninde geçen bir strateji oyunuyla karşımıza gelecek. Gerçek zamanlı strateji oyunu Dune: Spice Wars duyuruldu. Gelin, oyunun detaylarına bakalım.

Koronavirüs nedeniyle özlemini çektiğimiz sinema dünyası son aylarda yavaş yavaş kendine gelmeye devam ederken 22 Ekim’de vizyona giren Dune: Çöl Gezegeni, birçoğumuza ilaç gibi gelmişti. Frank Herbert tarafından kaleme alınan Dune kitap serisinden uyarlanan film, özellikle görselliği ve atmosferiyle takdir toplamayı başardı.

Dün akşam gerçekleştirilen The Game Awards 2021 ödül törenindeyse Dune hayranlarını sevindiren yeni bir duyuru yapıldı. Yayıncı şirket Funcom ve geliştirici Shiro Games, Dune evreninde geçecek gerçek zamanlı strateji oyunları Dune: Spice Wars’ı tanıttı. Oyun hakkında ilk detaylar ve görseller de paylaşıldı.

4 klandan birini yönetecek, gezegende hakim olmaya çalışacağız:

Oyun dünyasında önemli bir yer edinmeyi başaran Northgard’ın geliştiricisi tarafından yapılan Dune: Spice Wars, Dune evreninde klanınızı yönettiğiniz ve Arrakis gezegeninde kontrolü ele geçirmek için savaştığınız bir strateji oyunu olacak. Baharat, evrendeki en değerli kaynak olacak. Oyunda House Atreides ve House Harkonnen dahil olmak üzere 4 klandan birini seçip yönetebileceğiz.

Benzer strateji oyunlarında olduğu gibi oyunda dünyayı keşfedecek, gezegen üzerinde hakimiyet kurmak için hile, siyasi etki, ekonomik üstünlük veya açık savaş gibi istediğimiz yönteme başvurabileceğiz. Oyunun sistem gereksinimleri henüz paylaşılmadı.

Dune: Spice Wars, 2022 yılı içinde erken erişim oyunu olarak çıkış yapacak. Oyun, yalnızca PC platformunda oynanabilecek.