Google Play Store'daki Oyunlar Windows'a Geliyor

Google, dün akşam düzenlenen The Game Awards 2021 töreninde sürpriz bir şekilde sahneye çıkarak Android oyunları Windows'a getireceğini duyurdu. Google Play Games uygulamasıyla Windows'a gelecek olan Android oyunlar için tarih olarak yalnızca 2022 dendi.

Microsoft, Windows 11 ile birlikte yeni bir görünüm ve gelişmiş güvenlik özellikleri sunmanın yanı sıra kullanıcılar için de bazı güzel özellikleri beraberinde getirmeyi vadetmişti. Bunlardan biri de Android oyunlarını doğrudan herhangi bir emülatör kullanmadan Windows üzerinde oynayabilecek olmamızdı. Bugünse bu özellikten bağımsız olan muhteşem bir duyuru geldi.

Bugün düzenlenen The Game Awards 2021 ödül töreninde Google, sürpriz bir şekilde sahne aldı. Dev şirket, uzun süredir beklediğimiz duyuruyu yaptı ve Android oyunlarının Windows’a geleceğini açıkladı. Android oyunlar, 2022 yılında ‘Google Play Games (Google Play Oyunlar)' ile birlikte Windows işletim sisteminde oynanabilir olacaklar.

Google Play'deki oyunlar Windows 11'e geliyor

Google’ın aslında uzun süredir geliştirmekte olduğu bu projeyle birlikte Google Play Oyunlar ekosisteminde yer alan Android telefon ve tablet oyunları, aynı anda Windows bilgisayarlar ve ChromeOS cihazlar ile oynanabilir olacaklar. Google, yeni sistemi hakkında detayları paylaşmamış olsa da önümüzdeki günlerde Windows için çıkarılacak uygulama hakkında detayları mutlaka öğreneceğiz.

Google’ın son açıklamasına göre Google Play Oyunlar, günümüzde her ay 2,5 milyardan fazla kullanıcıya ev sahipliği yapıyor. Google Play hizmetine dahil olan bu hizmet, çoğu Android oyununda yer alıyor ve geliştiricilerin oyunlarına başarımlar ve korsanlıkla mücadele gibi özellikler eklemelerini sağlıyor. Mobil uygulamasıysa bir nevi oyunlar için sosyal medya görevi görüyor. Google, Google Play Oyunlar uygulamasını PC için de piyasaya sürerek Google Play oyunlarının Windows’ta da oynanmasını sağlayacak.

Google, ‘2022 yılı’ dışında herhangi bir tarih belirtmedi.

Microsoft’la herhangi bir anlaşma yok:

Google, Play Store’daki oyunları Windows’a getirmek için Microsoft’la veya herhangi bir şirketle ortaklık yapmadı. Şirket, bunu tamamen kendi geliştirdiği uygulamasıyla birlikte gerçekleştirecek. Öte yandan Microsoft’un Android uygulama ve oyunlarını doğrudan Windows’ta çalıştırmak için yaptığı çalışmalarsa ayrı bir yerde devam ediyor. Kendi emülatör teknolojisini geliştiren Microsoft, şu anda Insider kullanıcılarına bu teknolojiyi Amazon Appstore’daki uygulamalar üzerinden denemelerini sağlıyor.