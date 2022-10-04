Dünya, 300 Milyon Yıl Sonra Böyle Gözükebilir!

Bilim insanları, süper bilgisayarlarda yürüttükleri simülasyon ile Dünya'nın 300 milyon yıl sonra nasıl gözükebileceğine ışık tuttu. Elde edilen sonuçlar, Pasifik Okyanusu'nun ortadan kalkacağına ve yeni süper kıta oluşacağına işaret etti.

4,54 milyar yaşındaki gezegenimiz Dünya, her geçen gün sürekli evrilmeye ve şekil değiştirmeye devam ediyor. Bundan yüz milyonlarca yıl önce Dünya, ‘Pangea’ adı verilen tek bir kıtadan oluşurken bu kıta zamanla dağıldı ve sonunda Dünya, günümüzdeki haline kavuştu.

Peki, her 600 milyon yılda bir süper kıtanın meydana geldiği bilinen Dünyamızda gelecekte bugünkü okyanusların ve ana karaların yerini ne alacak? Bu sorunun peşine düşen bilim insanları, süper bilgisayarlar yardımıyla bir simülasyon yürüttü ve sorunun cevabını verdi.

Dünya, 300 milyon yıl içinde bu şekilde değişebilir:

Bilim insanlarının simülasyondan aldığı bilgilere göre bundan 300 milyon yıl sonra ortada Pasifik Okyanusu diye bir şey kalmayacak. Günümüzde de her yıl birkaç santimetre daralmaya devam eden okyanusun yerini Kuzey Amerika ve Asya kıtaları alacak.

Kuzey Amerika ve Asya kıtalarının birleşimiyle oluşacak olan bu yeni ‘süperkıta’, aslında uzun süredir bir teori olarak ortaya atılan kıtanın kendisi olacak: Amasya (Amasia). Öte yandan bilim insanları, daha önce bu kıtanın oluşumuyla Pasifik değil, Karayip Denizi ya da Atlantik Okyanusu’nun ortadan kalkacağını düşünüyordu. (Amasya, Amerika ile Asya isimlerinin birleşmesi sonucunda oluşturulmuş bir kelime)

Bunun yanı sıra bilim insanları, yeni kıtanın meydana geldiği zamanda deniz seviyesinin de günümüze göre daha düşük olacağını ve yeni süper kıtanın çok yüksek sıcaklıklara sahip olacağını öne sürdü. Tabii bu simülasyon ve elde edilen sonuçlar da şimdilik bir teori olarak varlığını sürdürecek.

Araştırma, National Science Review'da yayımlandı.