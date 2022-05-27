Dünya Bankası'dan Türkiye'ye 500 Milyon Dolar Destek

Dünya Bankası, bugün Türkiye'nin COVID-19'un etkileriyle mücadelesi için 500 milyon dolarlık ek finansmanın onaylandığını duyurdu. Bununla birlikte Asya Altyapı ve Yatırım Bankası'nın da 250 milyon dolarlık ek finansman sağlayacağı açıklandı.

Dünya Bankası, bu sabah paylaştığı basın bülteniyle birlikte fazlasıyla önemli bir habere yer verdi. Dünya Bankası Türkiye tarafından paylaşılan basın bülteninde, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu’nun Türkiye’nin COVID-19’un sağlık etkilerine karşı müdahalelerini desteklemeye yönelik olarak 500 milyon dolar tutarındaki ek finansmanın onaylandığı duyuruldu.

500 milyon dolarlık ek finansman, Türkiye Acil Durum COVID-19 Sağlık Projesi için Dünya Bankası’nın ‘COVID-19 Stratejik Hazırlık ve Müdahale Programı’ kapsamında onaylandı. Ek finansmanın Türkiye’de güvenli ve etkili COVID-19 aşılarına erişim sağlaması için orijinal kredinin ölçeğini yükseltmekte ve pandemiye karşı daha geniş bir sağlık müdahalesinin bir parçasını oluşturmakta olduğu bildirildi.

Proje için alınan toplam finansman 850 milyon dolara ulaştı

Bununla birlikte duyuruda, Dünya Bankası’nın 500 milyon dolarlık ek finansmanıyla birlikte Asya Altyapı ve Yatırım Bankası tarafından da 250 milyon dolar tutarında ek finansman sağlanacağı açıklandı. Türkiye’nin Nisan 2020’de aldığı 100 milyon dolarlık orijinal krediyle birlikte projeye yapılan toplam ek finansman da böylelikle 850 milyon dolara yükseldi. Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame, finansmanın onaylanması hakkında şu açıklamada bulundu:

“Türkiye'nin COVID-19 ulusal aşı programı,yetkililer tarafından hızla uygulamaya kondu ve pandemiye yanıt olarak en başarılı ve kapsayıcı aşı programlarından biri oldu. Dünya Bankası, bu proje ile Türkiye’de hayatların kurtarılmasına katkıda bulunmaktan büyük mutluluk duymaktadır.”

Proje Görev Ekibi Lideri Nadwa Rafeh de paylaştığı açıklamada projenin, hükûmetin finansal kapasitelerini pandemi sırasında olumsuz etkilenebilecek faaliyetler ve reformlar üzerinde yeniden odaklandırmasına olanak tanıyacağını söyledi. Finansmanla birlikte hükûmetin sağlıklı yaşam merkezleri ağı aracılığıyla bulaşıcı olmayan hastalıkların vaka yönetiminin güçlendirilmesi ve halk sağlığı tehditlerine ve acil durumlara karşı hazırlık durumunun iyileştirilmesi gibi halihazırda devam etmekte olan kilit reform faaliyetlerini güçlendirebileceğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanacak olan proje, 5 yılı geri ödemesiz olmak üzere 10,5 yıl vadeli bir Yatırım Projesi Finansmanı (IPF) aracıyla finanse ediliyor.