Bilim insanları, Gliese 12 b isimli yeni bir gezegen keşfettiler. Boyutu Dünya ile hemen hemen aynı olan bu gezegen, Venüs ile ortak özelliklere sahip. Gliese 12 b, Dünya'ya yakınlığı ile de dikkat çekiyor.

Bir grup bilim insanı, Dünya'ya çok benzeyen yeni bir gezegen keşfettiler. "Gliese 12 b" olarak isimlendirilen bu yeni gezegen, Dünya'dan sadece 40 ışık yılı uzakta ve Dünya'ya kıyasla benzer boyutta olsa da biraz daha küçük. Küçük ve soğuk bir kırmızı cüce yıldızının çevresinde dönen gezegen, Venüs ile benzer bir yapıya sahip.

Gliese 12 b'nin yüzey sıcaklığı, Dünya'nın yüzey sıcaklığından sadece 10 santigrat derece daha fazla. Ayrıca bu gezegenin bir yılı, Dünya'da sadece 12,8 güne denk geliyor. Çünkü Gliese 12 b, kendi güneşine oldukça yakın bir mesafede bulunuyor ve çok hızlı dönüyor. Bilim insanlarına göre keşfedilen yeni gezegenin kendi güneşinden aldığı enerji, Dünya'nın Güneş'ten aldığı enerjiden 1,6 kat daha fazla.

Bir atmosferinin olup olmadığı şimdilik bilinmiyor

Dünya'ya benzer yapıdaki Gliese 12 b ile ilgili en önemli bilinmezlerden bir tanesi, bir atmosferinin olup olmadığı. Ancak bilim insanları, bununla ilgili de çalışmalar yapacaklarını söylüyorlar. Eğer Gliese 12 b'nin sulu bir atmosferi bulunuyorsa bu gezegen, bir gün insanlığın yeni yaşam merkezi dahi olabilir.

Gezegenin keşfi için çalışmalar yapan bilim insanlarından Thomas Wilson, Gliese 12 b'nin çok nadir bulunabilecek bir gezegen olduğunu söyledi. Bu tür gezegenlerin normalde Dünya'dan çok çok uzakta olduğunu belirten bilim insanı, Gliese 12 b'nin Dünya'ya en yakın boyuttaki sıcak gezegen olduğunu ifade etti.