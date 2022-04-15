Dünyadaki En Erken Yaşama Dair Yeni Kanıtlar Bulundu!

Londra Üniversitesi Akademisi tarafından yönetilen bir araştırma, dünyadaki en erken yaşama dair yeni bir kanıt keşfedilmesini sağladı. Bulunan kanıt, en erken yaşamın bilinenden neredeyse 1 milyar yıl daha önceye dayandığını gösterdi.

Dünyamızda yaşamın ne zaman başladığına en erken tarihe işaret eden kanıt, 2017 yılında keşfedilmişti. Bu kanıt, 2017 yılında Avustralya’daki bir kayada keşfedilmişti. Kayada bulunan mikroorganizmaların günümüzden 3,465 milyar yıl öncesine dayandığı açıklanmıştı. Fakat erken yaşama dair çalışmalar, bunun bu sayıyla sınırlı olmayacağını gösteriyordu.

Geçtiğimiz günlerdeyse bilim dünyası, yeni bir keşfe daha imza attı. Londra Üniversitesi Akademisi (UCL) tarafından yapılan yeni bir araştırma, dünyadaki mikro yaşamın 3,75 - 4,28 milyar yıl öncesine dayandığına dair yeni bir kanıt bulunduğunu açıkladı. Kanıt, Kanada’nın Quebec kentinde yalnızca bir yumruk büyüklüğünde olan kayanın analiziyle ortaya çıktı.

En erken yaşamın kanıtı 300-800 milyon yıl daha gerilemiş olabilir:

Ekip, daha önce yayımladıkları araştırmada kayanın içinde bakteriler tarafından yapılmış gibi görünen minik iplikler ve yumrular bulduklarını paylaşmışlardı. Kaya üzerinde yapılan detaylı incelemelerin ardından ekip, çok daha büyük ve karmaşık bir yapıya denk geldi. Bu yapı, bir tarafında neredeyse bir santimetre uzunluğunda paralel dalları olan bir gövde şeklindeydi. Ayrıca yüzlerce bozuk daire şekline de rastlandı.

Araştırmacılar, bu şekillerin kimyasal reaksiyonlarla oluşabileceğini belirtirken, ağaç şeklindeki gövdenin çok yüksek ihtimalle biyolojik bir kaynağa dayandığını ifade etti. Yapılan yeni keşif, ilkel Dünya’da, potansiyel olarak gezegenin oluşmasından 300 milyon yıl kadar kısa bir süre sonra, çeşitli mikrobiyal yaşamın var olabileceğine işaret etti.