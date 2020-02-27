Dünyaya Faydalı Projeler Yeterli Maddi Desteği Alamıyor

Sosyal medyada yer alan iyilik akımı oldukça sık karşılaşılan bir durumdur. Daha önce yapılan araştırmalar dijital platformlarda kullanıcıların sosyal fayda sağlayacak projelere daha fazla destek verme eğiliminde olduğu yönündeydi. Fakat yeni yapılan araştırmalar gösteriyor ki sosyal fayda sağlayacak yardım girişimleri yeterli fon sağlayamadığı için iptal ediliyor.

Sosyal medyada karşımıza çıkan çevre ve sosyal yardım kampanyaları çoğu zaman başarısızlıkla sonuçlanıyor. Bunun temel sebeplerinden birisi projelere ya da yardım kampanyalarına maddi destek bulunmaması olarak biliniyor.

Bu yüzden de ortaya Kickstarter kavramı çıktı. Kickstarter kavramı son yıllarda karşımıza çıkan en ilginç kurumlardan birisi. ABD çıkışlı olan internet sitesi Kickstarter’ı kısaca özetleyecek olursak yaratıcı olup da bu yaratıcılığını geliştirip insanlara sunmak için gereken parayı bulamayanlara destek olan yatırımcıların toplandığı platform olarak özetleyebiliriz. Fakat proje sahipleri, dünya için önemli olduğu düşünülen projelerin finanse edilmediğini ifade ediyor.

Proje sahipleri, projeler için potansiyel destekçilerin çıktığını fakat daha sonra desteklerin geri çekildiğini belirtti. Bath Üniversitesi'nde yardımcı doçent olan yazar Daniela Defazio, "En sosyal olarak bilinçli bireyler bile kendi çıkarlarıyla yönlendirilmeye devam ediyor" dedi. Defazio cümlelerine şu şekilde devam etti: "Kişiler, projelerin sosyal yanı olan niteliklerini takdir ediyor. Fakat eğer proje onlara bir fayda sağlamayacaksa o proje maddi destek vermekten kaçınıyor.”

Bir yatırımcı projenin dünyaya ve insanlığa ne kadar fayda sağlayacağını düşünmekten ziyade bu proje kişiye maddi anlamda ne kadar payda sağlayacak onu düşünüyor. Defazio, “Sosyal çerçeveleme konusunda ılımlı bir vurgu faydalıdır ancak çok fazla vurgu geri tepebilir” ifadelerini kullandı. Defazio daha önceki çalışmaların çoğunun maddi yetersizliklerden dolayı iptal edildiğini ya da yarıda kaldığını belirtti. İnsanların iyilik yaparken bile kendi çıkarlarını göz önünde bulundurduklarını ifade etti.