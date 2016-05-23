Dünya Gezegeninde Olduğuna Şaşıracağınız 14 Özel Yer

Çiçeklerin, ağaçların, köpeklerin, fillerin, iyi insanların, kötü insanların, kısacası yaşamın bulunduğu dünyamız yaşam çeşitliliği ile büyük bir övgüyü hak ediyor. Yalnız Dünya gezegeninde çeşitliliğin olduğu yek şey yaşam değil. Gerek insan yapımı gerekse de doğal olarak oluşan bazı yerler, sizi Dünya’da değil de başka bir gezegendeymiş gibi hissettirebilir.
Bugün sizlere Dünya'mızda olduğuna inanamayacağız 20 yer tanıtacağız. Özellikle farklılıklarıyla dikkat çeken bu yerler, turistik ziyaretleriniz için de biçilmiş kaftan olabilir.
Kusursuz karelere sahip havuz, San Francisco
Kraken tarafından basılmış bir ev Philadelphia
Cehennemin kapısı olarak da bilinen sürekli yanan doğal gaz alanı, Türkmenistan
Mermer mağaralar, Şili
Kendinizi Minecraft’ta hissettirecek kaya oluşumu, İrlanda
30 metrelik devasa at heykelleri, İskoçya
Bu ormanda bir şeyler olmuş, Polonya
Manpupuner kaya oluşumları, Rusya
Waitomo Glowworm Mağaraları, Yeni Zelanda
Benekli Göl, Kanada
Devasa Amazon Havzası Belem ve Manaus, Brezilya
Chocolate Tepesi, Filipinler
Ebru sanatını andıran Abraham Gölü, Kanada
Gökkuşağı dağları, Çin