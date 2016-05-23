Dünya Gezegeninde Olduğuna Şaşıracağınız 14 Özel Yer

Dünya üzerinde görmeye alışık olduğumuz şeylerden çok daha farklı olan doğal ya da insan yapımı 14 farklı yeri sizler için listeledik.

Çiçeklerin, ağaçların, köpeklerin, fillerin, iyi insanların, kötü insanların, kısacası yaşamın bulunduğu dünyamız yaşam çeşitliliği ile büyük bir övgüyü hak ediyor. Yalnız Dünya gezegeninde çeşitliliğin olduğu yek şey yaşam değil. Gerek insan yapımı gerekse de doğal olarak oluşan bazı yerler, sizi Dünya’da değil de başka bir gezegendeymiş gibi hissettirebilir.

Bugün sizlere Dünya'mızda olduğuna inanamayacağız 20 yer tanıtacağız. Özellikle farklılıklarıyla dikkat çeken bu yerler, turistik ziyaretleriniz için de biçilmiş kaftan olabilir.

Kusursuz karelere sahip havuz, San Francisco

Kraken tarafından basılmış bir ev Philadelphia

Cehennemin kapısı olarak da bilinen sürekli yanan doğal gaz alanı, Türkmenistan

Mermer mağaralar, Şili

Kendinizi Minecraft’ta hissettirecek kaya oluşumu, İrlanda

30 metrelik devasa at heykelleri, İskoçya

Bu ormanda bir şeyler olmuş, Polonya

Manpupuner kaya oluşumları, Rusya

Waitomo Glowworm Mağaraları, Yeni Zelanda

Benekli Göl, Kanada

Devasa Amazon Havzası Belem ve Manaus, Brezilya

Chocolate Tepesi, Filipinler

Ebru sanatını andıran Abraham Gölü, Kanada

Gökkuşağı dağları, Çin