Dünya Haritası 200 Milyon Yıl Sonra Nasıl Olacak?

Dünyanın tektonik plakaları sürekli yer değiştiriyor ve bu da kıtaların her yıl birkaç santimetre hareket etmesine neden oluyor.

Yeni bir araştırmaya göre, 200-250 milyon yıl sonra dünya üzerindeki kıtalar birleşerek, Novopangea adlı yeni bir süper kıtayı oluşturacak.

Dünya üzerindeki kıtalar, araştırmacılara göre şu anda "dağınık" bir evrede ve kıtalar her yıl hareket ederek değişmeye devam edecek. Bununla birlikte, bilim insanları önümüzdeki 200 milyon yıl içinde Pangea Ultima, Aurica ve Amasia olmak üzere diğer üç olası formasyonu da araştırdı.

Novopangea

Pange Ultima, Dünya'daki bütün kıtaların bir araya gelerek, ortadaki Atlantik okyanusunun küçük bir bölümünü çevreleyecek. Atlantik okyanusu ve Pasifik okyanusları yok olursa, Aurica formasyonuyla sonuçlanan yeni bir okyanus havzası oluşacak. Birkaç olası tektonik tabakanın Antarktika'dan yukarı kaydığı Amasia, mümkün olabilecek en son senaryo olarak göze çarpıyor.

Ultima

Dünya'nın mevcut kayma eğilimlerine göre, bilim insanları Novopangea'yı en olası senaryo olarak öngörüyor. Diğer üç senaryo ise başka bir sürecin devreye girme ihtimaline karşı oluşturuldu. Bilim insanları olası diğer kaymalara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.





Amasia