Dünya Sağlık Örgütü referanslarına göre yapılan hava kalitesi ölçüm raporu yayımlandı. Türkiye'nin, ne yazık ki kirli hava soluduğu tespit edildi. Ülkemizin sadece tek bir bölgesinde temiz hava solunuyor.

2023 yılına ilişkin Dünya Hava Kalitesi Raporu verileri yayımlandı. Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) belirlediği eşik değerlerini referans alarak oluşturulan rapora göre Türkiye, ne yazık ki artık daha kirli bir havaya sahip. Ancak daha geniş kapsamda baktığımızda pek çok ülkenin de Türkiye ile benzer bir durumu yaşadığını görüyoruz. Küresel çapta hava kalitesi, ne yazık ki çok da iyi değil.

Dünya Sağlık Örgütüne göre bir yerin havasının temiz olması için PM 2.5 değerinin metreküpte 5 mikrogramın üstüne çıkmaması gerekiyor. IQAir tarafından yapılan araştırma, 134 ülke ve bölgenin 124 tanesinin kirli hava soluduğunu gözler önüne serdi.

Türkiye'nin hava kirlilik seviyesi ne durumda?

Yapılan ölçümlere göre Türkiye'nin ortalama PM 2.5 değeri, 20,3 mikrogram/metreküptü. Yani DSÖ standartlarının 4 katı. Bununla birlikte; Türkiye'de havası en kirli olan il ise Iğdır oldu. IQAir ölçümlerine göre Iğdır'daki PM 2.5 değeri, tam 117,2 mikrogram/metreküp. Iğdır, bu istatistikle Avrupa'nın en kirli havaya sahip olan şehri olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de havası en kirli yerler:

Şehir/Bölge PM 2.5 Seviyesi (mikrogram/metreküp) Iğdır 117,2 Osmaniye 38,5 Sakarya Organize Sanayi Bölgesi 37,3

Tabii bu demek değil ki Türkiye'nin her yerindeki hava çok kirli. Bazı bölgeler, gerçekten de temiz hava soluyorlar. Dilerseniz şimdi de o bölgelere yakından bakalım.

Türkiye'de havası en temiz yerler:

Şehir/Bölge PM 2.5 Seviyesi (mikrogram/metreküp) Konya Kuyulusebil 3,2 İstanbul Arıköy 5,6 Kastamonu Ağlı 5,8 Eskişehir Odunpazarı 7,8 Çankırı 8,1 Eskişehir Hasanbey 8,7 Kırşehir 9 Ankara Etimesgut 9,3

Yukarıdaki verilere göre Konya Kuyulusebil, Dünya Sağlık Örgütü tarafından referans değerin altında kalan tek bölge oldu.

Dünyada en temiz havaya sahip olan ülkeler:

Avustralya

Estonya

Finlandiya

Grenada

İzlanda

Mauritius

Yeni Zelanda

En kirli havaya sahip ülkelerse şöyle: