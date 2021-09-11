Dünya İnternet Konferansı 26 Eylül'de Çin'de Başlıyor

2021 İnternet Konferansı, Çin'in Wuzhen kasabasında gerçekleştirilecek. 26 Eylül ila 28 Eylül tarihleri arasında Çin'in doğusundaki kasabada gerçekleştirilecek olan etkinliğin büyük ilgi görmesi bekleniyor.

2021 İnternet Konferansı'nın yapılacağı yer ve yapılacağı zaman belli oldu. Çin'in doğusunda bulunan Zhejiang eyaletinin Wuzhen kasabasında gerçekleştirilecek olan etkinlik 26-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Etkinliğe sanal olarak da katılım mümkün olacak.

Zirve bu yıl “Dijital Medeniyetin Yeni Çağına Doğru – Siber Uzayda Ortak Geleceğe Sahip Bir Toplum Yaratmak” teması ile gerçekleştirilecek. Etkinlikle ilgili açıklamalar yapan Çin Siber Uzay İdaresi Başkan Yardımcısı Zhao Zeliang 80 farklı ülke ve bölgeden yaklaşık 2000 hükümet, uluslararası örgüt, sektörel birlik, küresel şirket, üniversite ve araştırma enstitüsü temsilcilerinin konferansa katılacağını açıkladı.

20 alt forumla gerçekleştirilecek

Etkinlik bu yıl 20 alt forumla gerçekleştirilecek ve bu alt forumlarda internet ve dijital teknolojilerle ilgili konular ele alınacak. Bu konular arasında 5G, yapay zeka ve açık kaynak ekolojisi gibi yeni dijital teknolojiler de yer alacak. Ayrıca siber uzay yönetişimi, veri yönetimi, internet destekli hayır işleri, yoksulluğun azaltılması gibi konular da zirvede ele alınacak. Elbette pandemiyle mücadele çalışmaları da gündemde olacak.

Üç gün sürecek olan 2021 İnternet Konferansı'nda bir küresel internet yarışması yapılacak. Bir de internet fuarı düzenlenecek. Ayrıca bu yıl internet alanında bilimsel ve teknolojik başarıların duyurulduğu bir de töre yapılacak. Siber uzayda ortak geleceğe sahip bir topluluk oluşturulmasına yönelik projelerin yer aldığı bir de bölüm bulunacak.

Etkinliğe kayıt yaptırmak isteyenler burada yer alan bağlantıyı kullanarak konferansın ana sayfasına ulaşabilir. Etkinlik sitesinin dili ise İngilizce, konuşmalar da muhtemelen İngilizce olarak gerçekleştirilecek.