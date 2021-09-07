Beklenen Güneş Fırtınası İnternet'i Aylarca Kesebilir

Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan gökbilimci Abdu Joythi, yaklaşan bir Güneş fırtınasının Dünya genelinde uzun süreli internet kesintilerine sebep olabileceğini açıkladı. Joythi'ye göre, fırtınanın beraberinde getireceği elektrik kesintisi sona erse bile internet kesintileri aylarca sürebilecek.

Küresel ısınma, iklim değişikliği, yangınlar, seller ve koronavirüs pandemisi derken dünyanın sonunun geldiğine dair düşüncelere kapılmayanların sayısı azdır. Bu durumun en güncel örneği, Güneş'te gerçekleşecek bir fırtınanın Dünya'da haftalarca hatta aylarca sürebilecek internet kesintilerine sebep olabileceği gerçeği.

Kaliforniya Üniversitesi'nde görev yapan gökbilimci Abdu Joythi, SIGCOMM 2021 veri iletişimi konferansında konuşan Abdu Jyothi, 'Güneş'in Süper Fırtınaları: internet Kıyameti Senaryosu' adlı bir sunum yaptı. Joythi, sunumunda, yaklaştığı düşünülen şiddetli bir Güneş fırtınasının Dünya genelinde uzun süreli internet kesintilerine sebep olabileceğini açıkladı.

Elektrik geri gelse bile internet kesintileri devam edebilir:

Jyothi'nin araştırması, elektrik kesintisine neden olan bir Güneş fırtınası için ek bir nüansa işaret ediyor. Joythi, elektrik saatler veya günler içinde geri gelse bile internet hizmetinde toplu kesintilerin devam ettiği bir senaryoya dikkat çekti.

Gökbilimci, "Beni bu konuda cidden düşündüren şey, pandemide dünyanın krizlere karşı ne kadar hazırlıksız olduğunu görmemizdi." ifadelerini kullandı. Aylarca süreceğini tahmin ettiği bu kesintileri 'internet kıyameti' olarak tarif eden Joythi, "Mevcut altyapımız büyük ölçekli bir Güneş fırtınasına hazır değil." dedi.