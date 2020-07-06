Dünya'nın Manyetik Alanı Düşünülenden 10 Kat Hızlı Değişiyor

Bilim insanları, yaptıkları yeni bir araştırmayla birlikte Dünya’nın manyetik alanının düşünülenden 10 kat daha hızlı değiştiğini söylüyor. Araştırmacılara göre bu hızlı değişikliklerin sebebi ise manyetik alanlardaki bölgesel zayıflamalar.

Sürekli olarak değişen manyetik alan, Dünya’nın dış çekirdeğini oluşturan erimiş metalin konvektif akışı tarafından oluşturuluyor ve korunuyor. Bilim insanları, jeolojik zamanlar içerisindeki manyetik alanın evrimini kavramak için tortullar, lav akıntıları ve insan yapıtları tarafından kaydedilen manyetik alanları analiz ediyorlar.

Ancak bilim insanları, gerçekleştirdikleri yeni bir araştırmada farklı bir yaklaşım benimsediler. Araştırmacılar, alan oluşum sürecinin bilgisayar simülasyonunu, son dönemlerde yayınlanmış olan son 100 bin yılda Dünya’nın manyetik alanındaki dönüşlerin zaman varyasyonlarının yeniden yapılandırması ile birleştirdi.

Manyetik alanların değişimi düşünülenden daha hızlı

University of Leeds ve University of California tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Dünya’nın manyetik alanının istikametindeki değişiklikler daha önce düşünülenden 10 kat daha hızlı gerçekleşiyor olabilir.

Bilim insanları, bu hızlı değişikliklerin manyetik alanın bölgesel zayıflaması ile ilgili olduğunu söylüyor. Bu da zamanla meydana gelen bu değişikliklerin kuzey ve güney coğrafi kutuplardan uzun kaymalar yaşadığını işaret ediyor.

Araştırmada bunun en net kanıtı da 39 bin yıl önce jeomanyetik alan istikametindeki yıllık 2,5 derecelik keskin değişim. Bu değişim, bölgesel olarak zayıf alan direnciyle alakalıydı. Benzer olaylar, alanın bilgisayar simülasyonunda da görüldü. Araştırmacıların detaylı analizleri, en hızlı istikametsel değişimin sıvı çekirdeğin ters akış yamalarının hareketiyle ilintili olduğunu gösteriyor. Bu yamalar, düşük irtifalarda daha yaygın ve gelecekte istikametlerdeki hızlı değişim çalışmaları için bu bölgelere odaklanılması gerekiyor.

School of Earth and Environment’tan Dr. Chris Davies, 400 yıl öncesinin manyetik alanına dair eksik bilgiler olduğunu söylüyor. Bu hızlı değişimlerin sıvı çekirdeğin ekstrem davranışlarından bazılarını temsil ettiğini söyleyen Dr. Davies, bunların Dünya’nın derin iç katmanı hakkında önemli bilgiler verebileceğini söylüyor.