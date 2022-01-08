Dünye Neden Diğer Gezegenler Kadar Büyük Değil?

Samanyolu galaksisindeki Güneş Sistemine benzer diğer sistemlerde Dünya benzeri birçok gezegen bulunuyor. Bu gezegenlerin hepsi Dünya’dan büyük. Peki Dünya neden onlar kadar büyük değil? Yeni bir süper bilgisayar aracılığı ile yapılan araştırmalarla bunun sebebi keşfedildi.

Dünya, Güneş sistemindeki en küçük gezegen değil ancak birçoğundan küçük. Hiç bunun sebebini merak ettiniz mi? Nature Astronomy'de yayımlanan bir araştırmada Dünya’nın neden şu an olduğu halinden daha fazla büyümediği keşfedildi.

Samanyolu Galaksisi'nde Güneş Sistemimize benzer birçok sistem bulunuyor. Bunların içerisinde ‘Dünya benzeri’ denen gezegenler de bulunuyor. Bu gezegenlerin merkezinde aynı dünyadaki gibi bir çekirdek bulunuyor, yani aynı Güneş’ten kopup büyümüş Dünyamız gibi. Ancak bu gezegenlerin bir farkı var, Dünya’dan çok daha büyükler. Yani bir nevi ‘Süper Dünya’ konumundalar. Peki Dünya neden o kadar büyük değil?

Dünya’nın daha fazla genişleyememesinin sebebi Güneş

Yeni bir süper bilgisayar aracılığı ile yapılan araştırmalarda Güneş’in eskiden aynı Satürn gibi gaz ve tozdan oluşan halkalara sahip olduğu keşfedildi. Rice Üniversitesi'nden astrofizikçisi Andre Izidoro, araştırmayla ilgili şöyle diyor: “Güneş Sisteminde Dünya’nın ‘Süper Dünya’ denilen toprak gezegeni gibi çok büyük bir hâle gelmesini engelleyen bir olay yaşandı”. Peki bizim Güneş Sistemimizde neden Süper Dünya’lar yok?

Izidoro, bu soruya şöyle cevap veriyor: “Basınç darbelerinin iç ve dış Güneş Sisteminde bağımsız gezegen halkası materyalleri ürettiğini ve İç Güneş Sisteminde gezegenlerin ne kadar büyüyeceğini belirlediğini düşünüyoruz.”

Bu açıklama ne anlama geliyor diye soracak olursanız hemen açıklayalım. Araştırmacılar, farklı yıldızların etrafında da var olduğu bilinen bu basınç darbelerinin oluşturduğu materyallerin gezegenlerin oluşmasında etkisi olduğunu ve dolayısı ile Güneş etrafında bulunan basınç darbelerinin de yıldızın etrafındaki gezegenlerin büyüklüğünü etkilediğini ifade ediyor.

Bu nasıl oluyor diye soruyorsanız onu da açıklayalım. Araştırmacılar, basınç darbelerinin Güneş'in etrafındaki ön gezegen diskinin pürüzsüz olmasını engellediğini düşünüyorlar, bu da toz taneciklerinin ve kayaların gezegenlere dönüşmesini sağlayan şey. Eğer halkalar pürüzsüz olsaydı, o zaman bu parçacıklar kolayca içe doğru çekilecek ve Güneş tarafından tüketilecekti ve gezgenler oluşmayacaktı.