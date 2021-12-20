NASA, Güneş Sistemi’nin En Büyük Uydusunun Sesini Paylaştı

Jüpiter’in buzlu uydusu Ganymede’in yanından geçen NASA uydusu Juno, uydudan gelen elektromanyetik dalgaları kaydetti. Dalgaları sese çeviren NASA, yolculuğun bir parçası gibi hissettiren sesleri yayınladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), Juno uydusunu 2011’de uzaya fırlatmıştı. 2016’da Jüpiter’e varan uydu, o zamandan beri gezegenden ve uydularından veri topluyor. Juno’dan gelen son veri ise, bir uydunun yaydığı ve sonradan sese çevrilen elektromanyetik dalgalar oldu.

NASA, Jüpiter'in buzlu uydusu Ganymede'in sesini paylaştı. Güneş Sistemi’ndeki en büyük uydu olan Ganymede’in yaydığı elektromanyetik dalgalar, Juno’nun ‘Waves’ adındaki aletiyle kaydedildi. NASA ise bu dalgaları daha önce başka cisimlerle yaptığı gibi sese çevirdi.

Ganymede’den gelen sesler:

Yörüngesinde 79 adet uydu bulunan gaz devi Jüpiter’in Ganymede adlı uydusunun yanından geçen Juno, geçişi sırasında Ganymede’den aldığı dalgaları kaydetti. NASA’nın eline geçtikten sonra sese çevrilen sesler oldukça ilginçti. Merkür’den daha büyük olan bu uydunun sesi hakkında konuşan Juno baş araştırmacısı Scott Bolton, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu müzik, yirmi yılı aşkın bir süredir ilk kez Ganymede'nin yanından geçerken, sanki siz de yanından geçiyormuşsunuz gibi hissetmenizi sağlayacak kadar canlı. Dikkatli dinlerseniz, frekanslarda Ganymede’nin manyetosferinin başka bir bölgesine girildiğini belli eden ani değişimleri duyabilirsiniz.

Ganymede’in bir diğer ‘hit’i: