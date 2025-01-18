Dünya’daki yaşamın ne zaman sona erip yok olacağı her insan için bir merak konusu. Hâlâ evrenin tam olarak çözümlenemeyen kısımlarını göz önüne alırsak, Dünya’daki yaşamın ne zaman biteceği ise soru işaretlerini barındırmaya devam ediyor.

Bu düşünceleri ortadan kaldırabilmek adına bir araştırma ekibi, bu konuyla ilgili bir çalışma gerçekleştirdi. Chicago Üniversitesinin yürüttüğü bu çalışma, Dünya’nın ne zaman yok olacağıyla ilgili delilleri önümüze sunuyor.

Net olarak bir tarih vermek elbette imkânsız, ancak yakın gelecekte, en azından ‘sebepleri’ öğrenirsek, ona göre vaziyet alabiliriz! Öyleyse Dünya’nın sonu ne zaman geliyor?

Yaşam, bir gün herkes için sona erecek.

Bu gerçekten kaçışımız yok. Hayatın tamamen sona ereceği zamanla ilgili bugüne dek binlerce şey yazılıp çizilmiş olsa da, bugün gelişen teknoloji ve bilgi birikimimiz sayesinde daha net bulgular elde edebiliyoruz.

Chicago Üniversitesinden jeofizik alanında uzman R.J. Graham ve ekibi, bu bulguları elde etmemiz için kollarını sıvadı.

Çalışmada elde edilen bulgular, pek iç açıcı değil.

Ekibe göre Güneş, yaşlandıkça daha parlak bir hâle gelecek. Bu, iyi bir şey gibi dursa da aslında Dünya’nın sonunu hazırlayan başat aktörlerden birisi. Çünkü daha parlak hâle gelmesi demek, Dünya’nın karbon döngüsünü bozması anlamına geliyor.

Bu durum, bitkilerin fotosentez yapamaz bir hâle gelmesine sebep olacak. Bunun da ne demek olduğunu az çok tahmin edebilirsiniz. Tabii iyi haber şu ki, bu olay, 1,6 ila 1,86 milyar yıl arasında gerçekleşeceği düşünülüyor.

Asıl can alıcı kısım da aslında burada devreye giriyor.

Çünkü bulunan bu ‘tahmini’ yıl aralığı, aslında Dünya’nın değil; evrenin yaşam alanı hakkında bir tahminde bulunmamızı kolaylaştırıyor. Çalışma ekibine göre de Dünya gibi gezegenlerde yaşamın son bulması, zannedildiğinden daha uzun bir zamanı kapsayacak gibi görünüyor.

Güneş’in daha parlak bir hâle gelmesi, bugünkü iklim krizi ile benzer bir durum değil. Bu ısınma, iklim krizinden ziyade milyonlarca yıl süre sonra gerçekleşecek bir hadise. Bu döngü, aklımızın alamayacağı uzunluktaki yıllar boyunca sürecek.

Karbondioksit seviyesi, bu süreç sonunda iyice düşecek.

Çalışmanın verdiği bilgilere göre bu süreç, öncelikle bitkileri etkileyecek gibi görünüyor. C3 bitkileri, hayatta kalacak kadar karbondioksit seviyesine ulaşamazken, mısır ve şeker kamışı gibi C4 bitkileri, nereden baksak 500 milyon yıl daha hayata tutunabilecek.

Bitkiler ortadan kalkınca, onlarla beslenen hayvanlar da doğal olarak yok olacak. Oksijen seviyesi düştükçe, etrafta yalnızca oksijensiz yaşayabilen mikroplara yer kalacak.

Dünya’nın sonu hakkında elde edilen bu bilgiler, kısa vadede bizler için umut vadetse de bu sürecin de milyonlarca yıl sürmesi, yine biz insanlara bağlı. Bu süreci doğru yönetebildiğimiz takdirde, daha fazla yaşam alanına ve zamanına sahip olabiliriz. Tabii bunlar ancak, iklim krizini daha da derin bir noktaya sürüklemeden olabilecek şeyler.

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