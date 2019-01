Dünya Sağlık Örgütü, 2019 yılında dünyayı tehdit etmesi beklenen tehditleri açıklarken, çözüm ve öneriler de sundu. Rapora göre 1.6 milyar kişiyi etkileyecek bu tehditler arasında başı ekonomik daralma ve yetersiz beslenme çekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 2019 yılında insanlığı tehdit etmesi beklenen tehlikeleri bir raporla açıkladı. Rapora göre zayıf ekonomi, kuraklık, küresel ısınma, yetersiz sağlık hizmetleri gibi pek çok farklı nedenden dolayı can kayıpları yaşanacak. Listede ayrıca hava kirliliği, insani krizler ve aşı olmayı reddeden insanlar da sağlık krizlerinin nedeni olarak gösteriliyor.

2019 raporunda yer alan diğer tehditler arasında ise bulaşıcı hastalıklar, ilaca dayanıklı virüsler ve yaygın görülen önlenebilir kalp ve akciğer hastalıkları yer alıyor.

WHO, her yıl benzer bir rapor yayınlıyor. Her yılın raporunda da sorunların çözümü için 5 yıllık plan ve çözüm önerileri sunuluyor. Örgüte göre 1.6 milyardan fazla insan kuraklık, açlık ve savaşın olduğu yerlerde yaşama mücadelesi veriyor ve bu insanlar, temel gereksinimlerine kavuşmakta bile zorlanıyor.

WHO, bundan 10 yıl sonra küresel ısınma nedeniyle ortaya çıkan kuraklık, yetersiz beslenme, aşırı sıcaklık ve ishal nedeniyle yılda fazladan 250 bin kişinin öleceğini düşünüyor. Ölüm sebepleri arasında ise başı, yüzde 70 ile diyabet, kanser ve kalp rahatsızlıkları çekiyor.

2019 yılında sağlığı tehdit eden etmenlerin sıralaması ise şöyle