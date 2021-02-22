DSÖ'den Salgının Biteceği Tarihe İlişkin Açıklama

Dünya Sağlık Örgütü'nün Avrupa'daki bir numaralı ismi Dr. Hans Kluge, koronavirüs salgınının ne zaman bitebileceğini açıkladı. Kluge tarafından yapılan açıklamalara göre 2022 yılının başı, insanların normal yaşamlarına döndüğü bir dönem olacak.

2019 yılının sonlarında hayatımıza giren ve bir türlü de çıkmak bilmeyen koronavirüs salgınıyla ilgili dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Bugüne kadar yaptığı açıklamalarla tartışmaların odak noktasına oturan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), salgının bitebileceği tarihi açıkladı. Salgının bitişine dair net bir açıklamada bulunan kurum, 2022'nin başlarında salgının sona ereceğini ifade etti.

Konuyla ilgili açıklamalar, DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge tarafından yapıldı. Danimarka'nın devlet yayıncısı DR'a konuşan Kluge, 2021 yılının da COVID-19 gölgesinde geçeceğini ancak bugüne kadar edinilen bilgilerin, salgının yönetilmesini kolaylaştıracağını söyledi. Kluge'a göre en kötü senaryo, artık geride kalmış durumda.

Kısıtlamalara ihtiyaç kalmayacak

Kluge, yaptığı açıklamanın virüsün hayatımızdan tamamıyla çıkacağı anlamına gelmediğini söylüyor. Virüsün dünya üzerinde kalıp insanları enfekte edebileceğini ifade eden DSÖ Avrupa Bölge direktörü, kısıtlamalara ihtiyaç kalmayacağını, insanların normal bir yaşam süreceklerini belirtiyor. Kluge, her şeye rağmen sürecin bilinmezlerle dolu olduğunun unutulmaması gerektiğini hatırlatıyor.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge'un değindiği bir başka konuysa mutasyonlarla ilgiliydi. Bunun normal bir süreç olduğunu ifade eden bilim insanı, bu durumun kendilerini tedirgin ettiğini ancak aşıların modernize edilebilmeleri sayesinde bu sorunun önüne geçilebileceğini belirtiyor. Şu günlerde en önemli şeyin hız olduğunu vurgulayan Kluge, hızlı aşılamalar ve ani reaksiyonlar sayesinde canların kurtarılabileceğini, ekonomilerin korunacağını ve en nihayetinde de mutasyonların yavaşlayacağını söylüyor.