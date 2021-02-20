Rusya, Üçüncü Koronavirüs Aşısı CoviVac'ı Onayladı

Daha önce Sputnik V ve EpiVakKorona aşılarına onay veren Rusya, bugün üçüncü koronavirüs aşısı CoviVac'ı onayladığını açıkladı. CoviVac'ın diğer aşılara göre farklı bir türde olduğu belirtildi.

Bundan yaklaşık 5 ay önce Rusya, ilk resmi COVID-19 aşısı Sputnik V'in ardından ikinci aşısını da onaylamıştı. Fakat EpiVakKorona isimli bu ikinci aşı, Rusya'nın duracağına işaret etmiyordu. Bugünse Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada üçüncü koronavirüs aşısını da onayladıklarını açıkladı.

Rusya'nın onayladığı üçüncü koronavirüs aşısı, CoviVac oldu. Chumakov Centre tarafından üretilecek koronavirüs aşısının Sputnik V aşısına göre farklı bir türde aşı olduğu açıklandı. Sputnik V, vücudun antijen üretmesini sağlayan zararsız virüslerle çalışırken CoviVac aşısının "tam virion" aşısı olduğu belirtildi.

Rusya'nın üçüncü aşısı farklı bir aşı türünde:

CoviVac aşısının tam viryon bir aşı olarak tanıtılması, bu aşının etkisiz hale getirilmiş veya çoğalma kabiliyetini kaybetmiş bir koronavirüsten yapıldığı anlamına geliyor. Virolojist Alexander Chepurnov'a göre aşının sunduğu avantaj, virüsün tüm unsurlarını içermesi ve herhangi bir varyanta karşı koruma sağlayacak daha geniş bir bağışıklık tepkisi yaratması.

Aşının herhangi bir varyanta karşı daha iyi koruma sağlayacağı belirtilse de bu ifade henüz kanıtlanmış değil. Rusya, COVID-19 aşılarını virüsün diğer mutasyonlarına karşı test etme aşamasının henüz erken safhalarında. Bu kapsamda Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu pazartesi günü Rusya'nın COVID-19 aşılarının 15 Mart tarihinde yeni varyantlara karşı nasıl koruduğunun gösterilmesini talep etti.

Rusya'nın onayladığı üçüncü aşı CoviVac, 14 gün aralıkla iki doz şeklinde uygulanıyor. Aşı, standart dondurucu sıcaklıklarında, -2 ve -8 derecede taşınıp saklanabiliyor. Aşı şu ana kadar yaşları 18 ila 60 arasında değişen 200 insan üzerinde test edildi. Aşının herhangi bir yan etkiye sahip olmadığı açıklandı.