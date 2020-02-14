Corona Virüsünün Yeni Görüntüleri Yayınlandı

ABD’den bilim insanları, on binlerce kişiyi etkisi altına alan corona virüsünü görüntülediler. Araştırmacılar, corona virüsünün görüntüsünü elde edebilmek için iki farklı elektron mikroskobu kullandılar.

Corona virüsü şu ana kadar yaklaşık 60.000 kişiyi etkisine altına alırken 1370 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Virüsün tedavisi konusunda ise bilim insanlarının çalışmaları devam ediyor.

ABD’de bulunan Ulusal Alerji ve Bulaşık Hastalıklar Enstitüsü’nün Rocky Mountain Laboratuvarları’ndan (RML) bilim insanları, corona virüsünü görüntülediler. Araştırmacılar, corona virüsünü görüntülemek için iki farklı tip elektron mikroskobu kullandılar.

Virüsler, bir koruyucu bir protein tabakasının içinde DNA veya RNA’dan sadece birine sahip olan küçük yapılardır. Virüsler, tipik bir ışık mikroskobu ile görüntülenemeyecek kadar küçüktür. Bu nedenle virüslerinde görüntülenmesinde elektron mikroskobu kullanılır.

Rock Mountain Laboratuvarları’ndan bilim insanları da corona virüsünü görüntülemek için iki farklı yüksek çözünürlüklü elektron mikroskobu kullandılar. Araştırmacılar, corona virüsünün görüntülenmesinde tarama elektron mikroskobu ve iletim elektron mikroskobunu kullandılar. Her iki mikroskop türünde de görüntü elde etmek için ışık demeti yerine odaklanmış elektron demetleri kullanılır. Odaklanmış elektron demetlerinin gönderilmesinden sonra elde edilen görüntüler sonradan renklendirilir.

RML’de yapılan yeni tip corona virüsünün görüntüleme çalışmasında virüsün, 2012 yılında ortaya çıkan MERS ve 2002 yılında ortaya çıkan SARS virüslerine benzer olduğu belirlendi. Her üç virüs tipi de taç yapıya sahitir. Corona ismi de zaten Latince taç demektir. Virüslerin isimlendirmesi de buradan gelmektedir.

Corona virüsünün elektron mikroskobu altında elde edilen görüntüsü