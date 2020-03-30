WHO ve YouTube Gibi Devlerden Koronavirüse Karşı İş Birliği

Dünya genelinde 37 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs nedeniyle insanlara ısrarla evlerinde kalmaları yönünde çağrı yapılıyor. Dünya Sağlık Örgütü de insanların evlerinde kalmaları için oldukça ilginç bir adım attı ve YouTube, Twitch gibi devlerle iş birliğine gitti.

Çin’de ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Dünyanın birçok ülkesinde devlet yöneticileri, insanların zorunlu olmadığı sürece sokağa çıkmamaları gerektiğini söylüyor. Bazı ülkelerdeyse sokağa çıkma yasakları uygulanıyor.

İnsanların gerekli olmadığı sürece evlerinden çıkmamasını isteyen Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de bunun için oyun endüstrisiyle iş birliğine gitti. Gerçekleştirilen yeni iş birliği kapsamında ‘Play Apart Together’ kampanyası başlatıldı.

Dünya Sağlık Örgütü ve oyun endüstrisinin iş birliği:

Başlatılan bu yeni kampanyayı destekleyen şirketler arasında Activision Blizzard, Twitch, Riot Games ve YouTube gibi şirketler bulunuyor. Şirketler, insanların birbirlerinden olabildiğince uzakta durmasını cesaretlendirmek için özel etkinlikler ve aktiviteler gerçekleştirecek.

Şirketlerin yöneticileriyse izolasyonun önemini vurguluyor ve oyunculuğun mesafe koymada yardımcı olabileceğini ifade ediyor. Activision CEO’su Bobby Kotick, konuyla ilgili yaptığı açıklamada “İnsanların, birbirlerine güvenli şekilde bağlanması daha önce hiç bu kadar kritik bir öneme sahip olmamıştı. Oyunlar, bunun için müthiş bir platform çünkü insanları; eğlencenin, amacın ve anlamın bakış açısıyla bağlıyor. Böyle bir girişime dâhil olmaktan dolayı gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Tüm bu gelişmelerin belki de en ilginç tarafıysa Dünya Sağlık Örgütü, geçtiğimiz sene 'oyun oynama bozukluğunu' hastalık olarak kabul etmişti. Dünya Sağlık Örgütü, şimdiyse insanların eve kapanıp oyun oynamalarını istiyor. Tabii bu iki olayın aslında birbiriyle çok bağlantılı olmadığı aşikâr ancak üstünden çok da uzun bir zaman geçmeden böyle bir kampanyanın başlatılması ironik.

Ayrıca çeşitli platformlar tarafından açıklanan veriler, karantina ve izolasyon süreci başladığından bu yana oyunculuğun bir hayli arttığını gösteriyor. Dün sizlere aktardığımız bir haberde, Steam’in 23 milyon 392 bin 298 oyuncuya eşzamanlı olarak ev sahipliği yaptığını aktarmıştık. Bu süreç uzarsa Steam’in bu rekoru 25 milyonu bile görebilir.