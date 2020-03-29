Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iPhone, Android ve web için resmi bir koronavirüs bilgi uygulamasını hizmete sunacak. WHO MyHealth adlı uygulama 30 Mart'ta kullanıma hazır olacak. Uygulamanın ilk sürümü, kendi kendine teşhis yardımı sağlarken, gelecekteki sürümler salgınların yayılmasına karşı savaşmaya yardımcı olabilir.

Koronavirüs hakkındaki korku ve belirsizliği yaymak gibi yanlış bilgilendirme kampanyalarıyla mücadele etmek, evde olabildiğince uzun süre kalmak ve ellerinizi mümkün olduğunca sabunla sık sık yıkamak kadar önemli. Bu nedenle Google’ın koronavirüs sitesi gibi web siteleri, salgın gerçekleri ve konuya ilişkin gelişmeler hakkında güncel bilgi almak için önemli kaynaklar olarak ön plana çıkıyor.

Koronavirüs için mobil uygulama:

Ancak, Google bile bilgilerini Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) dahil olmak üzere çeşitli yetkili kuruluşlardan alıyor. Bu iki kuruluş, enfekte olmanız durumunda ne yapmanız gerektiği konusunda belirtiler ve rehberlik de dahil olmak üzere ihtiyacınız olan tüm koronavirüs bilgilerini sağlıyor. Bununla birlikte WHO, iPhone, Android ve web için resmi koronavirüs uygulaması başlatmaya karar verdi.

9to5Google'a göre, proje üzerinde eski Google ve Microsoft personeli ile WHO danışmanları ve temsilcileri çalışıyor. WHO MyHealth adlı açık kaynak kodlu uygulama, 30 Mart’ta kullanıma sunulacak. Uygulamanın görüntüsüyle ilgili görseller de ortaya çıktı; yukarıda görebilirsiniz. Uygulama, WHO'nun resmi WhatsApp botunda sunduğu bilgileri, koronavirüs ile enfekte olabileceğinizi düşünüyorsanız ne yapmanız gerektiğine dair yararlı ipuçları da dahil olmak üzere birtakım bilgiler aktararak yardımcı olmayı hedefliyor.

Uygulamanın gelecekteki sürümü, bulunduğunuz yere göre gerçek zamanlı uyarılar sunabileceği için daha da yararlı olabilir. WHO MyHealth'in ileri dönemlerdeki sürümü, kişi takibini gerçekleştirmek için onaylanmış vakaları izlemek ve konum geçmişlerine erişmek için kullanılabilir. Ancak halihazırda siz izin vermedikçe uygulama sizi izleyemez.

Bununla birlikte, gelecek sürümler WHO’nun diğer salgınlara daha iyi tepki vermesine yardımcı olabilir. Uygulamanın birincil amacı, durumunuzu kendi kendinize teşhis etmenize yardımcı olacak hızlı yanıtlar da dahil olmak üzere ihtiyacınız olabilecek acil yardımı sağlamak olarak ön plana çıkıyor.